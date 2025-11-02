Celebran el legado de Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular

El fenecido periodista y fundador de la Fundación Nacional para la Cultura Popular (FNCP), Javier Santiago González, partió el pasado 1 de octubre, dejando una obra bien encaminada, llena de amor, sacrificio y, sobre todo, entrega.

Los cimientos de su legado están bien sólidos en la organización establecida en el Viejo San Juan. Ese profundo respeto al proyecto de vida de Santiago se evidenció la semana pasado durante la “Celebración de vida” en su memoria, organizada por la junta directiva de la organización cultural, donde asistieron familiares, colegas y amigos del fenecido gestor cultural.

La sala Carmita Jiménez del Centro de Bellas Artes de Caguas fue el punto de encuentro para dar gracias al fundador y director de la institución, creada para la investigación, estudio, archivo, publicación, divulgación, competición, conservación, producción, promoción, exhibición, intercambio y difusión del conocimiento sobre la cultura popular, clásica y folclórica de Puerto Rico y del mundo.

PUBLICIDAD

Conscientes de que ese proyecto de vida del fundador de la organización sin fines de lucro cobró dimensiones incalculables que beneficiarán a nuevas generaciones, muchísimas personalidades de la vida pública acudieron a brindar sus respetos al también autor del libro “Nueva Ola Portoricensis’(1994).

Entre los amigos que honraron la vida de Santiago asistieron: Gilberto Santa Rosa y su esposa, la presentadora Alexandra Malagón; Los Hermanos Sanz (Lisvette y Luis), LuisGa Núñez (Plena Libre), Noland Otero, Daniel Rivera, Las Caribelles, Edwin Ocasio y Edwin Otero (Producciones Contraparte), Richie Viera, Ana del Rocío, la relacionista profesional Uka Green, la cineasta Ivonne Belén, Karla Marie, los periodistas Eliezer Ríos y Wilda Rodríguez, la ejecutivaTuti Bou (de Sony Music), Hilda Curet (hija del insigne compositor Catalino ‘Tite’ Curet Alonso), y el fotoperiodista José Rodríguez (presidente del Comité Camino al Centenario de Tite Curet Alonso).

El “Caballero de la salsa” subrayó que “de sus años como periodista, destaco su nobleza”.

“Fue un periodista honesto, auténtico y certero, pero noble. Luego, lo conocí personalmente y me enteré de su afición por las mismas cosas que me gustan a mí, lo que pasa es que él fue más proactivo. Formó la Fundación e hicimos muchas cosas juntos. Nos encantaba conversar y soñar un poco. Le agradecí todo el tiempo lo que hacía; tuve la dicha de hacerlo. Creo firmemente en que la música popular merece un espacio y cultivarla. La cultura popular es parte de nuestra historia; tiene un espacio en la historia muy importante y él se encargó de hacer lo que nadie hizo”, señaló Santa Rosa, según publica la fundación en su portal en internet.

PUBLICIDAD

La actriz y presentadora Alexandra Malagón aseguró que a Santiago lo recuerda con “mucho respeto, mucha admiración”.

Por su parte, el cuatrista Luis Sanz destacó que “como Javier dedicó ese tiempo, ese espacio y amor profundo por nuestra música popular, tenemos esa responsabilidad de continuar. La música es del pueblo, de la gente”.

Otras figuras que se dieron cita y hasta participaron del programa oficial de la “Celebración de la Vida” fueron los cantantes Chucho Avellanet, Chabela Rodríguez y Julio Enrique Court; la actriz Marilyn Pupo, la Tuna Bardos de la Universidad de Puerto Rico, el Grupo Tepeu, la imitadora e intérprete Carmín Vega, la bailadora y folclorista Tata Cepeda, el virtuoso guitarrista Hermelindo Ruiz, el veterano pianista Cuqui Rodríguez, y el director musical Humberto Ramírez.

Todos reconocieron a Santiago como un protector y defensor de la cultura puertorriqueña.