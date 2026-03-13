Lucecita Benítez transmitirá en vivo su concierto “Claro y musical”

Como un gesto de gratitud y amor hacia su público, la legendaria cantante puertorriqueña Lucecita Benítez anunció la transmisión “streaming” de su emotivo concierto “Claro y musical”, permitiendo que sus seguidores en Puerto Rico, Estados Unidos y la diáspora alrededor del mundo puedan disfrutar de esta experiencia musical a través de su plataforma oficial de Facebook.

El concierto se llevará a cabo este sábado, 14 de marzo de 2026, en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce, en lo que será una noche cargada de emociones y música que reafirma el lugar privilegiado que ocupa Lucecita en el corazón del pueblo puertorriqueño.

Ahora, en un gesto profundamente personal hacia sus seguidores, la artista ha decidido compartir esta presentación con el público global, permitiendo que quienes no pudieron asistir en persona también puedan ser parte de esta celebración de la música y la memoria colectiva.

1 / 9 | Lucecita Benítez a través del tiempo. Junto a Chucho Avellanet fue una de las grandes estrellas de la nueva ola en Puerto Rico. Sus primeros éxitos "Vete con ella", "Dile", "Club del Clan", "Dime dolor", "Un beso picolíssimo" y "Yo te perdono", dominaron ampliamente las ondas radiales a mediados de la década del 1960. - ELNUEVODIA.COM 1 / 9 Lucecita Benítez a través del tiempo Junto a Chucho Avellanet fue una de las grandes estrellas de la nueva ola en Puerto Rico. Sus primeros éxitos "Vete con ella", "Dile", "Club del Clan", "Dime dolor", "Un beso picolíssimo" y "Yo te perdono", dominaron ampliamente las ondas radiales a mediados de la década del 1960. ELNUEVODIA.COM Compartir

“Este concierto lo quise compartir como un regalo para todos los que me han acompañado a lo largo de mi vida artística. La música es un puente que nos une sin importar la distancia”, expresó la intérprete a través de un comunicado de prensa.

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La transmisión permitirá revivir momentos memorables del espectáculo, en el que Lucecita estará algunos acompañada de una producción musical cuidadosamente diseñada para resaltar la fuerza interpretativa que la ha convertido en una de las voces más emblemáticas de Puerto Rico.