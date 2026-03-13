Lucecita Benítez transmitirá en vivo su concierto “Claro y musical”
El espectáculo se llevará a cabo el sábado, 14 de marzo de 2026, en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce
13 de marzo de 2026 - 2:08 PM
13 de marzo de 2026 - 2:08 PM
Como un gesto de gratitud y amor hacia su público, la legendaria cantante puertorriqueña Lucecita Benítez anunció la transmisión “streaming” de su emotivo concierto “Claro y musical”, permitiendo que sus seguidores en Puerto Rico, Estados Unidos y la diáspora alrededor del mundo puedan disfrutar de esta experiencia musical a través de su plataforma oficial de Facebook.
El concierto se llevará a cabo este sábado, 14 de marzo de 2026, en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce, en lo que será una noche cargada de emociones y música que reafirma el lugar privilegiado que ocupa Lucecita en el corazón del pueblo puertorriqueño.
Ahora, en un gesto profundamente personal hacia sus seguidores, la artista ha decidido compartir esta presentación con el público global, permitiendo que quienes no pudieron asistir en persona también puedan ser parte de esta celebración de la música y la memoria colectiva.
“Este concierto lo quise compartir como un regalo para todos los que me han acompañado a lo largo de mi vida artística. La música es un puente que nos une sin importar la distancia”, expresó la intérprete a través de un comunicado de prensa.
La transmisión permitirá revivir momentos memorables del espectáculo, en el que Lucecita estará algunos acompañada de una producción musical cuidadosamente diseñada para resaltar la fuerza interpretativa que la ha convertido en una de las voces más emblemáticas de Puerto Rico.
Con esta iniciativa digital, la artista reafirma su compromiso con su público y con la difusión de la música puertorriqueña más allá de fronteras, llevando su arte a nuevas audiencias y a las generaciones que continúan descubriendo su legado.
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