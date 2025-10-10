Manolo Ramos lanza álbum navideño con grandes colaboraciones

El cantautor puertorriqueño Manolo Ramos presentó ayer su nuevo álbum de estudio titulado “Somos Nosotros”.

Esta producción reúne a emblemáticos cantantes puertorriqueños, cuyas voces han viajado el mundo representando a Puerto Rico, y a otros que siguen abriéndose paso en la música día a día. Ednita Nazario, Manny Manuel, Melina León, Danny Rivera, Yaire, Millie Corretjer, Norberto Vélez, Ricky Encarnación y Michelangelo conforman la lista de estrellas que dan vida a la Navidad en esta grabación.

Doce canciones compuestas por Ramos en colaboración con Joseph Solivan, Adair Mora y el veterano Alejandro Montalván hilvanan la historia que se vive durante esta época festiva. El humor, la nostalgia, la alegría y el sabor se destacan en cada letra y cada interpretación.

“Somos Nosotros”, interpretada por Manolo, y que da nombre al disco, representa la parranda navideña que todos llevamos a nuestros amigos y narra las cosas que ocurren. “Por Ahí No es”, a dueto con Norberto Vélez, explica esa manera peculiar que identifica a los latinos, en especial a los boricuas, al momento de explicar una dirección para llegar a cualquier lugar, esta vez, a una fiesta de Navidad.

El dúo con Melina León en “Ay Ramón” presenta la realidad de los músicos en cada fiesta navideña. Nunca paran de tocar porque la gente les pide otra, y la comida y la bebida se van acabando sin que ni siquiera puedan probar.

Con Ednita Nazario, Manolo interpreta “Persiguió un Coquí” y cuenta la historia de que el Rey Melchor se perdió y llegó a Puerto Rico, persiguió un coquí y dio gracias por haber llegado aquí. Junto a Danny Rivera, canta “Eleutero El Coquí”, destacando la identidad boricua de esta especie autóctona de Puerto Rico, que se pone feliz cuando llega la Navidad.

Manny Manuel y Manolo Ramos se gozan el tema “Ya sabemos que eres tú”, refiriéndose a este tipo que se cree el chulo de la fiesta y va con el propósito de buscar novia. “Sin Pagar” es el tema con Ricky Villanueva que trata de cuando un músico descubre que, si toca la guitarra en cualquier fiesta navideña, bebe gratis.

La que cantó con Yaire resulta comiquísima y muy actual. Se titula “La foto de ayer” y trata de cuando conoces a alguien a través de una aplicación de citas con Tinder, conciertas una cita y al llegar no se parece en nada a las fotos que utiliza en esa plataforma y te llevas una decepción.

Millie Corretjer y Manolo Ramos se unen en “La más dulce verdad” que narra la desilusión que sientes cuando creces y descubres la verdad sobre quién te trae los regalos. “Que llegue bueno” junto a Michelangelo expresa el agradecimiento que debemos dar por las cosas buenas del año viejo y la esperanza de un año mejor.

Completan el álbum “Aquella Navidad” que hace una retrospección cómo eran las Navidades antes y “El Sonar del Jíbaro”, una alegoría en la que se destaca José Eduardo Santana en el cuatro, y que expresa la puertorriqueñidad, el amor a su herencia y su cultura.