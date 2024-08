Mariel la Abogada, la puertorriqueña que le canta a Emma Coronel, esposa de “El Chapo” Guzmán

Con esta canción, Colón Miró quiso mostrarle al público y a la sociedad que los errores del pasado no son los que definen a una persona. “La idea es no permitir que ese pasado nos venza y lograr resugir como el Ave Fénix y creer en las segundas oportunidades” , destacó la puertorriqueña que ha grabado ocho sencillos en su carrera, todos en ritmos de música regional mexicana. “En un momento dado le dije que quería hacer un tema sobre su vida, pero enfocado en motivar a las personas, a las mujeres y en dar una enseñanza de que sí se puede y que se deben creer en las segundas oportunidades. Ella aceptó, le mostré la canción, la escuchó y encantó muchísimo”.

Dándose a conocer en la isla

“La respuesta del público fue increíble, aunque pienso que no se sabían mucho el tema que cantamos. A pesar de eso, me siento súper contenta porque, a parte de cantar con uno de mis ídolos que es Carín León, estaba en el Coliseo de Puerto Rico, en mi casa y en el escenario más importante de Puerto Rico. Para mí fue un sueño hecho realidad y estoy bien contenta con la oportunidad que me dio Carín” , destacó la joven, quien estudió Derecho en la Universidad de Hofstra, en Nueva York.

Este momento dentro del espectáculo sirvió para que el público local escuchara en directo la potente voz de la joven y lograran verla en persona. “Mucha gente me reconoce en la calle como la abogada, no por la cantante, pero eso espero que poco a poco cambie con el tiempo”, destacó la puertorriqueña, quien es hija del músico y director musical Ito Colón, quien ha trabajado con Lucecita Benítez y Chucho Avellanet, entre otros. “Hace unos años hice varios podcasts con Molusco y todavía me sorprende la cantidad de gente que me dice ‘eres la abogada que salió con Molusco’”.