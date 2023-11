El mundo de la música urbana ha recibido un golpe con la muerte súbita del rapero Alexio “La Bruja”. Víctor Alexis Rivera Rosado, nombre de pila del artista, falleció a los 34 años a causa de un cáncer contra el que luchó por varios años.

Su muerte fue confirmada por su productor, Pepe Quintana, en una publicación en Instagram.

“Mi hermano, no esperábamos esto. Nos cogió de sorpresa, porque aunque sabíamos tu condición, tu actitud de guerrero camuflageaba ese dolor que cargabas día a día. Como te dije cuando te vi, te amo, brother, y cumpliste tu sueño de ser artista. Válgame, esta me duele mucho, para mí y para los míos eres familia. Siempre recordaré todo lo bueno que vivimos en el camino, cuando nada de esto era real hasta que lo hicimos real. Descansa en paz, mi hermano. Espero volverte a ver algún día porque estás en mi lista de mis seres queridos. No encuentro más palabras, mi brother. Descansa en paz”, escribió quintana en la publicación que hizo junto a una serie de fotos y videos del artista fallecido.

En marzo de 2022, en una de sus últimas entrevistas, Alexio habló con Jorge Pabón “El Molusco” sobre la condición que padecía desde 2017.

“Yo siempre digo que estoy en un punto medio”, respondió el intérprete a preguntas sobre su salud. “Mi condición es complicada. Mis marcadores de cáncer suben y bajan. Mis marcadores nunca se han estabilizado. De momento están altos, de momento bajan. A mí me han cambiado de muchos tratamientos por esa situación”, dijo en ese momento Rivera Rosado.

En 2017, Alexio “La Bruja” habló con Primera Hora sobre su padecimiento de cáncer de mama y los tratamientos que había recibido en ese momento.

“La muerte es algo que desde que naces, tú firmaste un contrato de que te vas a morir algún día, lo único es que no sabes cómo. Yo no le tengo miedo a la muerte. Mi mayor miedo es irme del mundo sin terminar todas las metas que yo tengo, dejar a mi familia sin mi presencia, sin mi protección, sin mi ayuda en cuestión de cualquier problema que tengan, pero miedo a la muerte no, porque nos vamos a morir todos en un momento dado”, le dijo el artista también conocido como “La Bestia” al periódico.

El artista explicó durante esa entrevista que meses antes de ser diagnosticado detectó una masa extraña entre el pecho y la axila mientras se bañaba, pero pensó que se trataba de una acumulación de grasa. Posteriormente, se sometió a una serie de quimioterapias para tratar su condición y expresó que su visión de vida había cambiado a causa de su cáncer.

Algunos días atrás, figuras del mundo urbano como Anuel AA y Arcángel tomaron a sus redes sociales para pedir a sus seguidores que donaran plaquetas para Alexio.

Aunque la carrera de “La Bestia” se vio acortada por su enfermedad, el artista construyó un impresionante repertorio que contó con colaboraciones con artistas como Nicky Jam, Daddy Yankee, Farruko, Ñengo Flow, De La Ghetto, Árcangel, entre otros.

El artista cosechó varios éxitos como “Ella sabe que está dura”, “Cementerio en el corazón”, “Te vas a morir tú”, “Voy subiendo” y “Na Na”.

Pero fue el tema “Tumba la casa”, posiblemente, su mayor éxito. La canción tuvo varias versiones y contó con la participación de varios de los artistas del momento cuando lanzó por primera vez en 2015, convirtiéndose casi de inmediato en un himno de fiestas y discotecas.

Al momento, no se ha hecho pública información sobre sus exequias.