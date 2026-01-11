Muere Bob Weir, miembro fundador de Grateful Dead, a los 78 años

Bob Weir, el guitarrista y cantante que como miembro esencial de Grateful Dead ayudó a fundar el sonido de la contracultura de San Francisco de los años 60 y lo mantuvo vivo durante décadas de giras interminables y jams maratónicos, falleció. Tenía 78 años.

La muerte de Weir fue anunciada el sábado en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de Bobby Weir”, señaló el mensaje. “Partió en paz, rodeado de sus seres queridos, después de vencer valientemente el cáncer como solo Bobby podía hacerlo. Lamentablemente, sucumbió a problemas pulmonares subyacentes”.

Weir se unió a Grateful Dead —originalmente conocidos como The Warlocks— en 1965 en San Francisco, cuando tenía apenas 17 años. Pasaría los siguientes 30 años tocando en giras interminables con la banda, junto al cantante y guitarrista Jerry Garcia, quien murió en 1995.

Weir escribió o coescribió y fue la voz principal de clásicos de los Dead como “Sugar Magnolia”, “One More Saturday Night” y “Mexicali Blues”.

PUBLICIDAD

Tras la muerte de Garcia, se convirtió en el rostro más reconocible del grupo. En las décadas posteriores, siguió tocando en proyectos que mantuvieron viva la música de la banda y su legendaria base de seguidores, incluido Dead & Company.

“Durante más de sesenta años, Bobby estuvo en la carretera”, dijo el comunicado en Instagram. “Guitarrista, vocalista, narrador y miembro fundador de Grateful Dead. Bobby será por siempre una fuerza guía cuya singular creatividad transformó la música estadounidense”.

La muerte de Weir deja al baterista Bill Kreutzmann como el único miembro original sobreviviente. El bajista fundador Phil Lesh murió en 2024. El otro baterista de la banda, Mickey Hart, prácticamente un miembro original desde que se unió en 1967, sigue con vida a los 82 años. El quinto miembro fundador, Ron “Pigpen” McKernan, murió en 1973.

Dead & Company ofreció en julio una serie de conciertos por el 60.º aniversario de Grateful Dead en el Golden Gate Park de San Francisco, que atrajeron a unos 60,000 fanáticos diarios durante tres días.

Nacido en San Francisco y criado en la cercana Atherton, Weir fue el integrante más joven de la banda y en sus primeros años parecía un estudiante de secundaria de rostro aniñado. Por lo general era menos desaliñado que el resto del grupo, aunque en años posteriores llevó una barba larga como la de Garcia.

La banda sobrevivió mucho más allá del momento hippie de su nacimiento, con sus fanáticos ultradevotos —conocidos como Deadheads— siguiéndolos por la carretera en una gira prácticamente ininterrumpida, que persistió pese a décadas de cambios musicales y culturales a su alrededor.

PUBLICIDAD

“Nunca nos preocupó demasiado la longevidad”, dijo Weir cuando los Dead recibieron el reconocimiento MusiCares Persona del Año de los Grammy el año pasado. “Difundir alegría a través de la música era todo lo que realmente teníamos en mente, y logramos hacerlo de sobra”.

Calcomanías y camisetas omnipresentes mostraban el logotipo de la calavera de la banda, los osos danzantes y coloridos que eran su otro símbolo, y frases emblemáticas como “ain’t no time to hate” y “not all who wander are lost”.

Los Dead ganaron pocos Grammy durante su carrera —siempre fueron un poco demasiado esotéricos—, obteniendo solo un premio a la trayectoria en 2007 y el galardón a mejor película musical en 2018.

Igualmente escasos fueron los sencillos pop de gran éxito. “Touch of Grey”, la canción de 1987 que impulsó un fuerte resurgimiento de popularidad para la ya veterana banda, fue su único tema que entró al Top 10 de Billboard.

Pero en 2024 establecieron un récord entre todos los artistas al colocar su álbum número 59 en el Top 40 de Billboard. Cuarenta y uno de esos discos llegaron desde 2012, gracias a la popularidad de la serie de álbumes de archivo compilados por David Lemieux.

Su música —denominada acid rock en sus inicios— incorporó blues, jazz, country, folk y psicodelia en largas improvisaciones durante sus conciertos.