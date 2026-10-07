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Muere Piero, cantante argentino y voz original del tema “Mi viejo”

Así lo informó su familia a través de las redes sociales

7 de octubre de 2026 - 6:52 PM

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“Fue hace varios días que el papa Francisco se me acercó y me dijo: ‘Piero, esa canción sirvió para que me reconciliara con mi padre. Eso nunca te lo voy a terminar de agradecer’. Que te digan eso te impacta”, dijo el artista. (Archivo / GFR Media)
El cantautor argentino Piero.
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Ha muerto el cantautor argentino, Piero, conocido por sus temas profundamente melancólicos y de conciencia social. Así lo comunicó su familia a través de las redes sociales, en la publicación de una foto acompañada por un breve mensaje.

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“​Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero a sus 81 años. ​Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando. Su familia y amigos agradecemos los saludos. ​Buen viaje, querido Piero”, lee el comunicado.

Mucho antes de que las voces de Odilio González y Danny Rivera popularizaran en Puerto Rico el tema “Mi viejo”, Piero Antonio Franco De Benedictis dio vida a ese tema universal en el mundo de habla española. Gracias a su sonido distintivo, moderno y sensible, acompañado por los suaves acordes de su guitarra, el tema fue un éxito desde el primer momento.

Nació el 19 de abril de 1945 en Galipoli en la región de Apulia, Italia, y en 1948 su familia emigró a Argentina. Fue en la década de 1960, después de abandonar un seminario de formación como sacerdote católico, cuando comenzó su camino en el mundo de la música popular. No fue hasta la década de 1970, sin embargo, que alcanzó un mayor éxito comercial con composiciones como “No te vayas por favor”, y “Tengo la piel cansada de la tarde”. En 1969 obtuvo el Primer Premio en el Tercer Festival de la Canción de Buenos Aires con el tema “Cómo somos”

Después del golpe de Estado de 1976, decidió abandonar Argentina por España y no regresaría hasta la década de 1980. En esta época también experimentó con el género del rock, intentando acercarse a un público más joven, pero luego también volvería a sus raíces, componiendo y cantando canciones de protesta y baladas como las que lo lanzaron a la fama.

Durante los 1990 y los 2000, Piero se dedicó principalmente a viajar y presentar su música, creando nuevos temas entre años, recibiendo el Grammy Latino por Trayectoria y Calidad Musical en 2015.

Poco antes de morir, su familia había informado que estaba hospitalizado. La causa, según distintos medios latinoamericanos, fue una aflicción respiratoria.

Hoy, su familia y el mundo al que le cantó con tanto amor lo despiden con las mismas palabras que cantara a su padre y a todos los padres de hispanos:

Viejo, mi querido viejo.

Ahora ya caminas lerdo,

como perdonando el viento.

Yo soy tu sangre, mi viejo,

soy tu silencio y tu tiempo”.

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Muertes
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Víctor Ramos Rosado
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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