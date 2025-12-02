Nace el sello independiente boricua “High Ground Music”

“Nosotros no queremos pegar canciones, queremos desarrollar artistas y carreras sólidas”. Con esa idea como norte, el productor Federico Carmona junto a sus cuatro socios, Kamil Jacob “KJ” Assad, Kent James, José Carreras y el licenciado Vissepó Garriga inauguraron High Ground Music, un nuevo sello independiente que busca transformar la manera en que se construye el talento musical desde la isla.

El grupo de exejecutivos de Rimas Entertainment asentó un “hub” creativo con sede en San Juan pensado como un espacio que, además de funcionar como estudio de grabación y oficina central, busca ofrecer un ambiente relajado -que incluye hasta una piscina- donde los artistas puedan trabajar sus proyectos mientras se sienten cómodos y reciben apoyo integral en distintas áreas, desde composición y producción hasta imagen y planificación de sus trayectorias.

San Juan, Puerto Rico, Noviembre 10, 2025 - Kamil Jacob "KJ" Assad y Federico Carmona

“Este es el Playground. El concepto de este lugar es que tú la pases bien mientras haces música. No se trata solo de tener un estudio, sino de crear una buena vibra y que el artista se sienta que está en casa”, comentó a El Nuevo Día “KJ” Assad, co-CEO del “start-up” y quien se encarga principalmente de descubrir talentos y desarrollar nuevas oportunidades de negocio para High Ground Music.

Los tres nombres ya firmados por el sello son FONTA, Okayyy y Baby Fino, quienes debutaron oficialmente hace dos semanas con el lanzamiento de “Pensándote”, una colaboración que los reúne a los talentos del patio en un solo sencillo a modo de carta de presentación y que ya cuenta con casi medio millón de reproducciones en YouTube.

El espacio cuenta con estudios y varios espacios creativos (Ramon "Tonito" Zayas)

“Con este primer single quisimos más que nada presentar al equipo, anticipar lo que viene y mostrar lo que podemos hacer. Ya a partir de diciembre vienen los planes individuales de cada artista, un single de cada uno", anticipó Carmona, agregando que ya tienen “más de 60 o 70 canciones listas de cada uno, cubriendo lo que serán los próximos dos años en música”.

El productor venezolano destacó que, con la experiencia obtenida tras más de una década en Rimas Entertainment, el equipo aporta tanto conocimientos estratégicos como artísticos al nuevo emprendimiento. “La experiencia recorrida, los errores cometidos y los proyectos que realmente tuvieron impacto exitoso son nuestro mayor intangible. Después de haber pasado 10 años trabajando un proyecto ajeno, queremos construir un proyecto propio que no sea solamente de nosotros, sino del equipo que lo construya con nosotros”, señaló Carmona.

Federico Carmona, reconocido productor venezolano (Ramon "Tonito" Zayas)

Por su parte, el licenciado Garriga, también conecta la trayectoria previa con la visión de construir algo diferente desde High Ground Music. “Traemos aspectos de la disquera y la compañía de contenido tradicional, más la innovación, que es lo que queremos implementar. Queremos romper un poco el molde e irnos por otras rutas que tradicionalmente no se aventuran en la industria”, subrayó el socio encargado del andamiaje legal.

Desde esa visión, el grupo busca distanciarse del modelo inmediato que domina gran parte de la industria actual, enfocado más en métricas que en procesos creativos. “En el entretenimiento de hoy se ha perdido un poco el enfoque en desarrollar y se ha puesto mucho más énfasis en los números y las métricas instantáneas. Pero el desarrollo toma tiempo. Y no es lo mismo pegar una canción que construir una carrera”, enfatizó Carmona.

La apuesta del nuevo sello busca también trascender la escena urbana y no limitarse al trap y reguetón, abriendo la paleta de géneros musicales. “No queremos decir un nombre porque no está firmado todavía, pero sí podemos decir que vamos para lo que es indie, pop... música buena es lo que queremos administrar y desarrollar. Música buena en general. Si suena bien y nos gusta el equipo, lo vamos a trabajar, y que tenga un buen propósito”, afirmó “KJ” Assad.

Además, el High Ground Music trabaja de la mano con Symphonic, la plataforma que gestiona la distribución de sus contenidos, para asegurar que los lanzamientos lleguen a distintas audiencias.

Y aunque la base y los primeros proyectos se centran en Puerto Rico, el equipo visualiza una expansión hacia otros mercados de la región y más allá. “Nos estamos estableciendo en Puerto Rico porque es nuestra base. No solo es el mercado donde aprendimos, también es el pilar de la música latina. Si quieres funcionar, tienes que funcionar en Puerto Rico, y si funcionas aquí, funcionarás en otros mercados. Lo vemos un poco así, aunque no descartamos empezar a trabajar proyectos de España, Colombia, Argentina o Chile”, concluyó Carmona.