Natalia Jiménez volverá a Puerto Rico con un concierto especial de Navidad en el Coca-Cola Music Hall
La cantante española se presentará el 13 de diciembre como parte de su gira internacional “La Jiménez”
2 de septiembre de 2026 - 4:59 PM
2 de septiembre de 2026 - 4:59 PM
Luego de dos años alejada de los escenarios puertorriqueños, Natalia Jiménez regresará a la isla el próximo 13 de diciembre para ofrecer un concierto en el Coca-Cola Music Hall como parte de su gira internacional “La Jiménez”.
La presentación marcará el reencuentro de la artista con el público boricua en medio de una intensa agenda que la ha llevado por importantes escenarios alrededor del mundo.
El espectáculo llegará en uno de los momentos más significativos para Puerto Rico: la temporada navideña. Según se informó, la intérprete prepara una velada especialmente diseñada para la isla, con varias sorpresas musicales que incluirán temas vinculados a la Navidad y a la tradición musical puertorriqueña.
Reconocida como una de las voces más destacadas de la música en español, Jiménez repasará los éxitos que han definido su carrera tanto como vocalista de La Quinta Estación como en su trayectoria como solista.
Su poderosa capacidad interpretativa y su amplio registro vocal le han permitido conectar profundamente con el público puertorriqueño, que ha convertido muchas de sus canciones en favoritas y en infaltables de las noches de karaoke.
La producción promete un recorrido por los temas más emblemáticos de su repertorio para combinarlos con momentos especialmente pensados para la audiencia local. La fecha se perfila como una celebración que unirá el romanticismo, la nostalgia y el espíritu festivo característico de la Navidad puertorriqueña.
Los boletos ya están disponibles a través de Ticketera.
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