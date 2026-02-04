Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Netflix transmitirá en vivo concierto de BTS

El canal de “streaming” también lanzará un documental sobre el regreso de la banda más famosa del K-pop

4 de febrero de 2026 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - La banda de pop coreana BTS aparece en el Variety's Hitmakers Brunch 2019 en West Hollywood, California, el 7 de diciembre de 2019. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo) (Richard Shotwell)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El primer concierto de la superbanda BTS tras su prolongado hiato será emitido por Netflix el próximo 21 de marzo, en directo y a nivel global, dijo este martes la plataforma, que también lanzará un documental sobre el regreso de la banda más famosa del K-pop.

Por primera vez en tres años y nueve meses, el septeto regresa de manera muy esperada a los escenarios para actuar en directo a nivel mundial en Netflix, incluido en todos los planes, anunció la plataforma en su sitio web de noticias Tudum.

El concierto se celebrará un día después del esperado lanzamiento del nuevo álbum de BTS, "Arirang", en la emblemática plaza de Gwanghwamun, frente al palacio Gyeongbokgung, el principal de la capital surcoreana.

Las superestrellas del K-pop Jimin y Jung Kook, fueron los últimos integrantes de BTS en completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.Ambos vistieron sus uniformes militares el miércoles, saludaron y se dirigieron a los fans que se congregaron para recibirlos tras su baja.Los siete integrantes de BTS planean reunirse nuevamente como grupo en algún momento de 2025, una vez completen su servicio militar.
1 / 12 | Jimin y Jung Kook completan su servicio militar y BTS se acerca a su esperado regreso. Las superestrellas del K-pop Jimin y Jung Kook, fueron los últimos integrantes de BTS en completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. - Lee Jin-man

El regreso de BTS en concierto

La elección de un enclave histórico para el primer concierto del grupo como formación completa va en línea con el título del nuevo disco, "Arirang", una alusión a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo de identidad y unión nacional.

Durante el espectáculo, BTS interpretará temas del nuevo álbum, su primero desde "Proof" (2022), según Netflix, mientras que el concierto servirá como antesala de su gira mundial, la más grande en la historia del K-pop, que arrancará el 9 de abril en la ciudad surcoreana de Goyang e incluirá paradas en América Latina y España, entre otras regiones.

Netflix también anunció el estreno, el 27 de marzo, del documental "BTS: THE RETURN", centrado en el regreso del grupo, que abordará el proceso creativo del nuevo álbum y el reencuentro de los siete integrantes tras completar el servicio militar obligatorio, periodo que motivó la pausa de sus actividades conjuntas.

Tags
BTSK-popNetflix
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: