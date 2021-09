Cuando en la agenda del día cada minuto está comprometido desde la mañana hasta la noche, hay mucho pasando y poco tiempo que perder.

En una semana llena de entrevistas, ensayos, presentaciones y grabaciones en Nueva York, desde el 8 al 12 de septiembre para ser precisos, Ozuna se reencontró con la comunidad de “gamers” durante un juego en directo con su personaje en “Call of Duty Mobile”; estrenó el domingo el video musical “La Funka” y esa misma noche encendió la tarima de los MTV Video Music Awards (VMA’s) donde cantó por primera vez el tema que formará parte de su nuevo álbum “Ozutochi”.

Pero hay más. Para “El negrito de ojos claros”, los logros no se limitan a la música, el cine, los videojuegos o hasta la moda, donde estuvo recientemente invitado al desfile exclusivo de Dolce & Gabbana en Venecia.

Hoy, el cantante urbano anuncia una importante alianza con la National Football League (NFL) y su campaña “Por la cultura” que celebra la diversidad y la singularidad de la comunidad latina en el deporte.

En medio de esa agenda, el viernes a las 11:45 am., El Nuevo Día tuvo un espacio para conversar con el exponente sobre lo nuevo, lo próximo y cómo ha logrado posicionarse como uno de los artistas que continúa sentando precedentes musicales y empresariales. El camino de Ozu apenas comienza.

Histórica alianza con la NFL

“El negrito de los ojos claros” acaba de entrar a la NFL no como jugador, sino como el único artista que promoverá la cultura latina dentro de la liga de fútbol americano en colaboración con la Fundación Herencia Hispana.

El artista junto al jugador Víctor Cruz, quien fue receptor de los New York Giants, durante el anuncio de la nueva campaña "Por la cultura" de la NFL. Suministrada/Albizu Albikon

Ozuna fue seleccionado como el talento creador de la nueva campaña, “Por la cultura” de la NFL para ayudar a la Fundación Herencia Hispana en su iniciativa de becar a los jóvenes latinos que aspiren a desarrollarse en ese deporte. “Ozuna ha sido fanático de la liga por mucho tiempo y acompañado de su mente creativa, historia de éxito y como uno de los artistas más destacados en las listas musicales, es el compañero perfecto para esta alianza. Es un gran defensor de inspirar a la nueva generación de latinos y con nuestros esfuerzos combinados, aspiramos a lograr grandes cosas”, dijo Javier Farfán, estratega de mercadeo cultural de la NFL.

“Es una oportunidad de poner ese granito de arena en la comunidad, en especial por nosotros los latinos. Los artistas tenemos la bendición que Dios nos ha dado de poder conocer el mundo y aportar con un granito para que otros crezcan y tengan la oportunidad de ser mejor o igual que nosotros”, contó con entusiasmo y orgullo la voz de “Tiempo” en medio de las grabaciones de la campaña de NFL.

La integración de Ozuna a la iniciativa le permitirá visibilidad a los trabajos que realiza la Fundación Herencia Hispana en los Estados Unidos al becar a estudiantes universitarios y recibir tutoría a través del programa Latinos on the Fast Track. La organización sin fines de lucro ha podido subsidiar a unos 4,000 jóvenes en Estados Unidos.

“Estoy aquí para aportar a la fundación y apoyar a que estos jóvenes puedan recibir sus becas. Tener la oportunidad de que me conozcan, jugar con ellos y visitar los juegos. Este es un deporte americano y se puede dar ese toque latino porque sé que hay mucha gente interesada en él. Por ahora van a estar brindando unas ayudas a través de diferentes becas y durante este tiempo estaremos aportando al proyecto. Son 52 equipos en la NFL y cada uno tiene su aporte”, explicó el artista que se proclamó fanático de los Giants de New York.

El exponente urbano quiere inyectar la “fiebre por el fútbol” entre los latinos y toma de ejemplo la carrera del jugador Víctor Cruz, quien fue receptor de los New York Giants, con quien trabajará algunas iniciativas en la campaña. Quedaría por verse si la alianza también le abrirá puertas en el futuro para ser un artista invitado en el Half Time del Super Bowl.

Quiere hacer una escuela en la isla

En medio de los proyectos que tiene en colaboración con la Fundación Herencia Hispana, Ozuna aspira cumplir un sueño para Puerto Rico: establecer una escuela en la isla que cuente con el apoyo de la Fundación Herencia Hispana y de la NFL.

“Lo de la escuela es algo de Ozuna. Ahora que ellos me dieron la oportunidad, lo monto. Es algo que le voy a presentar a ellos. Será algo grande porque sé que en Puerto Rico el deporte del fútbol son pocos los que lo siguen, pero si lo apoyamos, enseñamos lo que es el deporte, lo que significa y lo bueno que es, podemos hacer una gran escuela”, añadió el exponente urbano que es aficionado al baloncesto y sigue las incidencias de la NBA y del Baloncesto Superior Nacional (BSN)

Siempre vaquero y no apoderado

Ozuna se proclamó “vaquero hasta el final” y aseguró que el equipo de Los Vaqueros de Bayamón tiene posibilidades de conquistar otro cetro en el BSN. En su caso, la fiebre del baloncesto no ha llegado a las acciones de sus colegas Bad Bunny y Anuel AA, quienes son los coapoderados de los equipos locales de los Cangrejeros y los Capitanes, respectivamente. Farruko también tiene una participación con los Vaqueros, cuyo apoderado es el pelotero de las grandes ligas Yadier Molina.

“Tengo inversiones dentro de la liga (BSN). Amo el deporte y mi equipo es Bayamón. Apoyo las cosas de corazón y no tengo que estar dentro del negocio. Soy de Bayamón y vamos a ganar este año. Soy vaquero ‘full’. De momento puede interesarme entrar de lleno en un equipo y hacer algo, pero qué te digo… apoyo a mis amigos. Apoyo a Anuel, apoyo a Bad (Bunny), pero mi equipo es Bayamón y esto que ellos están haciendo es súper bueno e importante”, aseguró.

Con “Ozutochi” el oso llega a otro nivel

De un regalo a lo surreal. Muchas personas pueden preguntarse cómo Ozuna adoptó la imagen de un oso para convertirlo en un sello distintivo que no solo se plasma en sus producciones, “billboards” y mercancía, sino que también llegó al mundo de la ficción de los videojuegos con la integración de un personaje en “Call of Duty Mobile”. De igual forma, la imagen del oso se plasmó en una colección única de “tokens infungibles” (NFT) que hizo el reguetonero con el escultor francés Richard Orlinski. La colección de arte digital lleva el nombre de “El oso & Wild Kong”.

La historia del oso nació de un regalo que le hizo su hija Sofía, -a quien le dedicó el tema “Mi niña”-, y que optó por plasmarlo en un logo sin imaginar que la imagen infantil acapararía los medios tradicionales, redes sociales, carátulas de discos, artículos para la venta, entre otras iniciativas. El oso es su imagen en el mundo.

“Lo del oso nunca pasó por mi mente. Mi hija me regaló un peluche de oso y decido ponerlo en un arte. Todos los artistas tenemos un logo, ya sea con un nombre o con alguna letra y lo hice con el oso y se fue mundial. Se convirtió en algo grande, siempre he vendido con el oso mis discos, la mercancía y es la base fundamental de mi marca que es Ozuna. A la gente le encanta, el niño se identifica, el joven también y es algo que no está en mí. La gente ve esa figura como logo y ahora con ‘Call of Duty’ y otras colaboraciones que vienen por ahí, el oso va a seguir ya que es muy especial”, explicó el reguetonero que de paso, aclaró que aunque tiene un personaje en un videojuego, no tiene mucho tiempo para ser un “gamer”.

Mientras, el exponente urbano se prepara para su quinto álbum de estudio titulado “Ozutochi” en referencia a la imagen del oso. El disco todavía no tiene una fecha de lanzamiento, ya que se encuentra en la etapa de producción y según adelantó en la alfombra de los premios MTV Music Video Awards (VMA), contará con la colaboración de la cantante de Hip Hop Megan Thee Stallion y el grupo juvenil coreano Blackpink.

El artista también compartió con El Nuevo Día varios nombres con los que también le gustaría trabajar. En su lista figura Marc Anthony, el dominicano Anthony Santos y el famoso grupo surcoreano BTS.

“Quiero hacer algo cultural mundial. Me gusta todo. De momento puede salir una bachata con Romeo, de momento una salsa con Marc Anthony, un perreo con Daddy Yankee y una balada con Reik y Camila… he hecho diferentes cosas en la música para diversificarme. Vamos a hacer música para el tiempo y que le guste a nuestros fanáticos. Si es salsa, hacemos salsa, si es trap hacemos trap”, subrayó el artista que el pasado domingo se presentó en la ceremonia de los VMA’s y estrenó el tema “La Funka”.

Ozuna se ha distinguido por pasearse por diferentes ritmos urbanos y sentirse cómodo. Aunque su estilo ha ido evolucionando a la línea comercial, cuando tiene que hacer un tema calle o de tiraera lo ha hecho como fue en “Enemigos ocultos”.

En este nuevo tema “La Funka” exploró la fusión de Soca con Brasilian Funk para conseguir un ritmo global.

Ozuna, por lo pronto, espera poder concretar un concierto para Puerto Rico. Todavía no tiene fecha, pero adelantó que tiene que ser una producción grande e “histórica”.

Listo para filmar en Puerto Rico

Durante los últimos meses de este año, el exponente urbano entra de lleno al rodaje de su película biográfica dirigida por el cineasta dominicano Frank Perozo, con quien trabajó el filme “Qué León”. Además de Perozo, el artista espera contar con otro director que trabajó en la exitosa serie española “La casa de papel”. El rodaje será en Puerto Rico, República Domincana y Nueva York.

“La película toma mucho tiempo. Estamos 10 a 12 horas camellando, dándole al libreto, desarrollando el lenguaje, trabajando con muchas cosas antes de entrar al rodaje. Queremos completar un equipo de trabajo con varios directores para llevar esto a otro nivel y que no se quede limitado en una esquinita y la gente no lo entienda. Tiene que ser algo que abarque todo, la ropa del tiempo cuando era un niño. Hay tantos detalles que quiero que quede bien, ya que es un proyecto muy especial”, explicó el artista, que aunque aún tiene su residencia millonaria en Miami, su hogar principal sigue siendo Puerto Rico, por lo que está deseoso de rodar en la isla.

Entre el “flow” urbano y la alta costura

Como artista urbano, Ozuna asegura “llevar bien ese ‘flow’ cuando tiene que hacerlo”. Pero le encanta vestir elegante. “Si te soy sincero, me hace sentir sumamente especial, pero no todo el tiempo uno puede estar ‘engabanao’”.

El pasado domingo fue evidencia de sus dos estilos donde lució un conjunto deportivo rosa y brillo para el estreno de su tema “La Fonka” en los VMAs, y se desfiló por la alfombra roja con un conjunto de chaqueta y pantalón, ambos de la prestigiosa firma Dolce & Gabbana, que recién celebró un show exclusivo en Venecia y Ozuna fue invitado exclusivo.

El cantante ha trabajado con los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana en numerosas ocasiones, tanto en sus giras musicales como en sus presentaciones en la alfombra roja. Suministrada/Albizu Albikon

“Colaboro mucho con ellos en lo que son los premios, mis hijos, mi casa, mi esposa, nos gusta mucho la ropa de ellos. Hemos hecho giras y un sinnúmero de cosas. No lo hemos resaltado tanto en el mundo, pero cada cosa que hacemos es grande para ellos y nosotros”, reveló el artista sobre la estrecha colaboración que mantiene con Domenico Dolce y Stefano Gabbana quienes lo invitaron a cantar en la fiesta privada con motivo de la presentación del desfile de moda.

“Me tomó por sorpresa porque no sabía si a los italianos le iba a gustar (el reguetón) pero lo gozaron. Ellos me han ayudado a través de los años y que me hagan este tipo de invitación es súper especial. Quedaron locos con nosotros, les hablé de la comida de Puerto Rico, de lo que tienen que probar, creando este tipo de relación que hace que la cultura de nosotros se vaya a otro nivel”.

De la mano de su esposa, Taina Marie Meléndez, con quien tiene una hija y un hijo, Ozuna disfrutó su primera experiencia en Venecia donde se les vio de gala y la “hizo sentir como una reina”.

“Es la que estuvo desde mis comienzos y se merece todos estos éxitos y todas esas cosas buenas que te hacen sentir especial, porque a las mujeres hay que hacerlas sentir especial. No es que ella quiera, es hacerla sentir especial lo que nos hace esposos, lo que nos hace pareja, lo que nos complemente, porque ya esto es otro formato. Además de ser esposos y padres de familias, salimos de ese formato a desfilar, a modelar, a decirle ‘te queda bien este corte, este traje te queda bien hermoso… esos complementos la hacen sentir especial. Me siento bien verla tan contenta y feliz. He hecho treinta cosas perp ahora el momento es de ella”, finalizó el intérprete de “Taki Taki”.