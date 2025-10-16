Opinión
16 de octubre de 2025
82°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Posponen concierto de Richie Ray y Bobby Cruz debido a “un percance de salud”

El icónico dúo estará presentando su concierto sinfónico en febrero del año entrante

16 de octubre de 2025 - 6:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Richie Ray y Bobby Cruz. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante y figura icónica de la música latina, Bobby Cruz, se encuentra atravesando un percance de salud que requiere reposo y atención médica inmediata.

Siguiendo las recomendaciones de los doctores, la producción del concierto “Sonido Bestial Sinfónico”, decidió posponer el concierto pautado para el sábado, 25 de octubre en el Coca-Cola Music Hall.

La nueva fecha para celebrar más de seis décadas de la música de Richie Ray y Bobby Cruz, será el viernes, 27 de febrero de 2026, en un histórico concierto sinfónico.

Agradecemos profundamente la comprensión, el cariño y las oraciones de todos los fanáticos alrededor del mundo. La salud de Bobby Cruz es nuestra prioridad y confiamos en su pronta recuperación para reencontrarse con su público en un espectáculo inolvidable, comentó su compañero musical Richie Ray.

Todos los boletos ya adquiridos serán válidos para la nueva fecha, sin necesidad de que las personas realicen ningún tipo de transacción adicional. Los boletos para el concierto “Sonido Bestial Sinfónico”, permanecen asegurados en las plataformas oficiales de Ticketera.

Para más información se pueden visitar las páginas oficiales de Richie Ray & Bobby Cruz y el Coca-Cola Music Hall.

Redacción El Nuevo Día
