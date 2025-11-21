“Puros recuerdos bonitos”: Fey vuelve a Puerto Rico para celebrar tres décadas de música

La cantante Fey regresa a Puerto Rico para celebrar 30 años de carrera con su “Hits Tour”, un espectáculo que revivirá canciones clásicas que marcaron los años 90 y 2000, como “Media naranja” y “Azúcar amargo”, entre muchos otros grandes éxitos.

El Nuevo Día conversó con la cantante antes de su presentación este domingo, 23 de noviembre, en el Coca-Cola Music Hall. Ella compartió cómo vive este reencuentro con sus fans boricuas y lo que representa para ella este momento en su trayectoria.

“Puros recuerdos bonitos de todas las etapas de mi vida, porque he ido en muchos momentos”, recordó sobre sus visitas a la isla. “Tengo gente que quiero mucho, con las que he colaborado, como Pedro Capó, que hizo esa versión de ‘Azúcar amargo’ tan rockera y tan en su estilo, que amé. Voy a ir a recordar muchas cosas, a sentir, a reencontrarme con muchas personas que quiero muchísimo de tu patria, y qué bonito poder ir a cantarles ahí en casita. No podía faltar ir a Puerto Rico a agradecerles”, sostuvo sobre las emociones que le genera pisar suelo boricua con su nueva gira mundial.

El espectáculo —que adelantó será uno lleno de diversión— invita a los fanáticos de María Fernanda Blázquez Gil –nombre de pila de la mexicana– a vestirse acorde con la etapa que más les guste de Fey.

“Tienen que ir a su clóset, buscar prendas de los 90 o de los 2000, buscar esa identidad que tengan con la etapa que les guste de Fey. Desde los pantalones a cuadros, las donas, con los scrunchies en el cabello, lo que quieran. Quiero que sientan que van a eso, a una fiesta para ustedes. A cantar y bailar conmigo”, destacó sobre lo que podríamos catalogar como el código de vestimenta.

Este domingo, según aseguró, será un encuentro donde la música y la nostalgia se unirán a través de éxitos como “Muévelo”, “Subidón”, “Me enamoro de ti”, “Ni tú ni nadie”, “La fuerza del destino”, “Bajo el arcoíris” y “Las lágrimas de mi almohada”, entre otros.

En el escenario estará acompañada de seis bailarines y sorprenderá con ocho cambios de vestuario, combinando lo retro con lo moderno, con diseños confeccionados exclusivamente para esta gira.

“Es un show que agradece a la gente tanto tiempo, tantos años de conexión”, aseguró emocionada.

No hay dudas de que las canciones de Fey han marcado a toda una generación y que la artista ha sabido conquistar a nuevas generaciones, quienes también cantan estos populares temas.

“Es hermoso, eso es lo más bonito. Creo que es el regalo más grande como artista que te puede dar tu público, que es compartir en épocas cosas tan personales, que dicen: lo voy a compartir con mis hijos. Las nuevas generaciones lo empiezan a escuchar y lo hacen suyo también. Creo que para eso hay que seguir reinventándote, seguir modernizando todo, o sea, volver a hacer nuevas versiones, que la gente pueda conocer tu música con lo que era en esencia, pero con nuevos sonidos también, para que también conecten más y las sientan suyas”, reflexionó.

Recientemente, la artista lanzó junto a Marta Sánchez una nueva versión de “Azúcar amargo”. Este dueto es el primer sencillo de lo que será su próximo álbum de estudio, que estará compuesto de sus grandes éxitos en colaboración con destacados intérpretes.

¿Hay alguna canción que sientas que define tu carrera o tu conexión con el público?, preguntó este rotativo.

“‘Azúcar amargo’ es una de las canciones más icónicas para mí en mi carrera. He vivido unas cosas increíbles y las estoy viviendo otra vez después de este dueto que hice con Marta Sánchez. Fue uno de los regalos más bonitos que me ha dado este disco de 30 años de trayectoria. Además, es una canción que, cuando estoy en el escenario, no paro de ver a toda la gente con la mano del ángel, el diablo y todo lo que dice la canción. Entonces la cantamos juntos y es muy hermoso haber sentido que todos en algún momento la hemos necesitado para cantársela a alguien o para cambiar lo que sentimos”.