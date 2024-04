¿Quién es CDobleta? Conoce sus inicios en la música y problemas con la justicia

Pero, ¿quién es CDobleta dentro del reguetón?

“Yo soy el mismo detrás de cámara, mira cómo estamos normal… vivimos aquí en el caserío todavía. Ya mismo compro mi casa, pero seguiré siendo de aquí, aquí voy a vivir, para siempre. En menos na’, yo empecé, yo no cantaba ni na;. El pana mío me dijo que quiere que sea un cantante... Escribí algo, lo canté, y a la gente le gustó” , explicó el joven de 21 años.

Según sus cuentas en sus plataformas digitales, en lo que va del 2024 ha lanzado temas como “Eso no es de gangster”, “Combo de 70″, “Estas pacas no me dan”, “Funny”, “Fulete” y “John Cenaa remix”.