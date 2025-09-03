Radiohead regresa tras siete años y anuncia 20 nuevas fechas de conciertos
La banda de rock británica tocará en cinco ciudades de Europa en noviembre y diciembre
3 de septiembre de 2025 - 11:55 AM
Nueva York — Algo está pasando en Inglaterra. Después de un verano definido por la reunión de Oasis, otra querida banda de rock británica está lista para regresar a los escenarios: Radiohead.
La banda, formada por el vocalista Thom Yorke , el guitarrista/tecladista Jonny Greenwood , el guitarrista Ed O’Brien , el bajista Colin Greenwood y el baterista Phil Selway, tiene 20 espectáculos programados, que tendrán lugar en cinco ciudades de Europa: Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín este noviembre y diciembre. Actuarán cuatro noches en cada ciudad.
Radiohead actuó por última vez en 2018, en apoyo de su último álbum, “A Moon Shaped Pool” de 2016. No está claro si la banda está preparando un nuevo lanzamiento de material original, pero a principios de este mes, sí anunciaron un nuevo álbum en vivo, “Hail to the Thief — live recordings 2003-2009”, que llegará el 31 de octubre.
“El año pasado, nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, se sintió realmente bien volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha alojado profundamente dentro de los cinco”, dijo Selway en un comunicado. “También nos dieron ganas de tocar algunos shows juntos, así que esperamos que puedan asistir a una de las próximas fechas. Por ahora, serán solo estos, pero quién sabe a dónde conducirá todo esto”.
La inscripción para las entradas comienza el viernes en (Radiohead.com) y estará abierta durante 72 horas. La venta regular de entradas comenzará una semana después, el 15 de septiembre.
En los años transcurridos desde su última actuación en vivo, los miembros de Radiohead han estado ocupados. El proyecto derivado de art rock de Yorke y Jonny Greenwood, The Smile, ha lanzado tres álbumes. Colin Greenwood se unió a la banda en vivo de Nick Cave. O’Brien lanzó su álbum debut en solitario, “Earth” en 2020 y en 2023, Selway lanzó su tercer álbum en solitario, “Strange Dance”.
