Rafa Pabón lanza tema con ritmos afrobeat, junto a bailarines africanos Ghetto Kids

Justo a su llegada a Uganda, el Pabón adelantó que sería un viaje que cambiaría su vida. Más adelante compartió con sus seguidores el siguiente mensaje: “Que difícil ver esto pero que necesario para entender tantas cosas, hay que agradecer mucho, porque el mundo no es igual para todos, hay mucha gente viviendo en una burbuja de que estas cosas no pasan o de que la pobreza es un estado mental, porque no quieren ver lo que pasa afuera de su comodidad o su entorno, curiosamente este barrio se llama Gaza… en Kampala, Uganda (le pusieron este nombre porque se identifican con Gaza por su lucha y resistencia)”.