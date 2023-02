El 2023 promete para todos aquellos fanáticos de la banda mexicana RBD, que crecieron en la década de 2000 con la música y la novela “Rebelde”. El pasado año la agrupación volvió a unirse para dar a conocer que en el 2023 celebrará sus 20 años con “Rebelde Tour” en más de 26 ciudades de Estados Unidos, México y Brasil.

Sin embargo, ayer se supo que la gira se extenderá y llegará hasta Colombia. Así lo dejaron saber a través de las redes sociales con el mensaje: “¡Nos vemos pronto, Medellín! Preventa 15 de febrero. Venta general 17 de febrero #SoyRebeldeTour”. Será el 3 de noviembre de este año cuando se presenten en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Esta nueva fecha aumenta la esperanza en los fanáticos puertorriqueños, quienes esperan que la gira, producida por T6H Entertainment y Live Nation, llegue al Coliseo de Puerto José Miguel Agrelot en San Juan, como parte de su nueva gira internacional.

Precisamente, el pasado 24 de enero, este diario conversó con el productor de espectáculos Paco López, quien no lo confirmó, pero sí admitió que se encuentra en conversaciones para poder traer a quienes fueron los protagonistas de la telenovela “Rebelde”, que dejaron huellas a través de la pantalla chica.

El grupo, compuesto por Anahí, Dulce María Espinosa, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso “Poncho” Herrera y Christian Chávez, vino por primera vez a Puerto Ricco para presentarse en diciembre de 2005.

Hace más de una semana fueron parte de la entrega de premios TikTok Awards, a los que acudieron Christian Chávez, Dulce María Espinosa y Christopher Uckerman, quienes informaron que la agrupación sacará este 2023 música nueva.

“Sí viene música nueva, no sabemos exactamente cuándo porque no trabajamos en disquera pero próximamente. Todavía no tenemos el sencillo ya escogido pero vienen canciones música nueva, estamos contentos de poder darle esto a la gente”, señaló Chávez.

Estos se encuentran contentos por tener un segundo aire en la escena musical, por todo el fenómeno que ha enloquecido a millones de fanáticos dentro y fuera de México. La banda de pop tiene una decena de éxitos como “Rebelde”, “Solo quédate en silencio”, “Sálvame”, “Enséñame”, “Una canción”, “Fuego”, “Ser o parecer”, “Tu amor”, “Qué hay detrás”, “Inalcanzable”, “Tras de mí”, “Y no puedo olvidarte”, “Para olvidarte de mí” o “Adiós”.