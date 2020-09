La música, como compañera de momentos buenos y de los menos afortunados, ha resguardado al grupo mexicano Reik durante la pandemia a la vez que les ha permitido mantenerse interactuando con sus seguidores.

Con una serie de intervenciones en un formato tipo concierto acústico en vivo y otras haciendo covers de canciones del género urbano se han mantenido activos, “cuerdos” y trabajando los integrantes de Reik, conformado por Jesús Navarro (voz), Julio Ramírez (guitarra acústica) y Bibi Marín (guitarra eléctrica).

“A mí me parece que es muy atinado que nosotros sigamos sacando música, sea inédita o covers para que la gente pueda acompañarse con nuestra música y nosotros. El género urbano ha sido muy generoso y hemos encontrado que hay maneras de hacer también muy a nuestro estilo esas canciones, muy acústico, muy pop, muy limpio y nos hemos divertido un montón. Es un desahogo muy cool”, expresó Julio en entrevista virtual desde California.

PUBLICIDAD

Precisamente, por los pasados años la agrupación mexicana ha ido fusionando su estilo pop con el género urbano. Muestra de ello es el sencillo “Si me dices que sí”, que grabaron junto a los cantantes Farrukoy Camilo, con el que se encuentran de celebración, pues ayer recibieron la noticia de que ocupa la posición número 1 en los listados de Latin Airplay y Latin Pop Airplay de Billboard. Además, se posicionó en el Top 20 del listado de Hot Latin Songs. Les ha tomado de sorpresa, pues el lanzamiento de este tema fue interrumpido por la pandemia del COVID-19.

“Luego de hacer unas unas tres o cuatro canciones con Camilo, esa fue como la ‘out of the box’, fluimos y salió “Si me dices que sí”, que es una canción que nació, así como acústica con pura guitarra. Luego se la mandamos a Tainy para que le meta los súperpoderes que tiene e hizo maravillas. Ya después de ahí se la mandamos a Farruko porque tiene mucha onda, tiene un flow muy único y le metió lo suyo con una cita ahí pequeña también de Ricardo Arjona que me pareció que fue genio total y pues, agradecido porque a la gente le haya gustado tanto”, explica.

Para los intérpretes de “Noviembre sin ti” y “Ya me enteré”, su incursión en el ritmo urbano ha enriquecido su propuesta y para Julio ha resultado acertado porque mantienen las melodías que les distinguen, sus instrumentos y la particular voz de Jesús.

PUBLICIDAD

“Creo que tiene que ser paso a paso. Todavía ni siquiera terminamos de creérnosla nosotros mismos. Hemos sacado cosas menos románticas y para nosotros es bonito sacar de repente lo que se nos antoje porque eso es lo que va a hacer que poco a poco tengamos más libertad de hacer las cosas que queramos”, dijo.

Estrenan nuevo sencillo “La Bella y la Bestia”

Hace un par de semanas, Reik estrenó su nuevo sencillo “La Bella y La Bestia” junto al grupo musical Morat, en una onda más romántica en el género de la balada pop. Posterior a conocerse en España, en un estudio de Los Ángeles hace un año y medio fue donde las cuatro voces de Morat le mostraron el inicio de esta canción, la terminaron entre ambos grupos y la grabaron el mismo día, de la mano de los productores musicales Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

Más adelante, la Ciudad de México sirvió de escenario para la realización del video musical, que contó con la producción artística dirigida por Nuno Gomes. Luego de largas horas de grabación y de Reik servir de anfitriones en la ciudad en donde vivieron por 12 años, Julio revela que se estrecharon unos fuertes lazos de amistad entre ambas agrupaciones.

Aunque originalmente esta canción no fue titulada “La Bella y la Bestia” e incluso llegó a ser objeto de debate entre Reik y Morat, finalmente les pareció excelente al ver la producción del video en el que se muestra la historia de una pareja que, tras haberse separado, se reconectan participando en la recreación teatral del cuento clásico de “La Bella y La Bestia”.

“La gente que escucha Reik creo que les gustó mucho que hiciéramos algo otra vez como acústico, bonito, de amor, más apegado a lo que hacíamos antes de la evolución al género urbano que hemos estado haciendo. En el caso de Morat, igual. Hay veces que los fans pueden ser muy celosos y conflictivos, porque defienden mucho a su artista, pero afortunadamente aquí las dos bandas tienen una imagen como que muy limpia y somos muy a fines en los estilos, y creo que cayó muy bien para el público”, manifestó.