Roy Brown sobre su próximo concierto de tres horas: “Estoy listo para dar la pelea”

“Me dio una arritmia severa que no llegó a ser un ataque cardíaco. Me di cuenta en el escenario que me dio algo y me salí porque si no me iba a desmayar. Me di cuenta de que no podía seguir claramente y eso quiero decir que mi cerebro estaba bien. Tras acabarse el concierto me fui al hospital y allí me hicieron todas las pruebas. Salí bien, tuve un evento, pero no me lastimó. Eso es lo importante. Así que estoy listo para la pelea porque me siento muy bien. Eso me dio por la presión y ajetreo del concierto. Estaba ronco antes y no me atendí como debía y tomé después un exceso de medicinas que no me fueron bien y no soy un jovencito de 70”, indicó el cantautor de 80 años.