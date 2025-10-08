“Safaera” y “Gasolina” entre las 15 mejores canciones del siglo XXI, según Rolling Stone

La prestigiosa lista es encabezada por la rapera Missy Elliott y su clásico de 2001 “Get Ur Freak On”, además de la banda de rock, Yeah Yeah Yeahs, que ocupa el segundo lugar con “Maps” (2003), y Beyoncé y Jay Z el puesto número 3 con “Crazy in Love” (2003).

De igual manera, el veterano artista urbano Daddy Yankee fue ubicado en la posición número 14 con su clásico del reguetón, “Gasolina”, una producción de Luny Tunes que también fue incorporada a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, un reconocimiento a su importancia cultural e histórica como hito del siglo XXI.

Otro de sus éxitos, “Despacito”, junto al también boricua Luis Fonsi, aparece en la lista de mejores canciones del siglo XXI, consolidando su lugar en la historia de la música contemporánea.