8 de octubre de 2025
83°aguaceros
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Safaera” y “Gasolina” entre las 15 mejores canciones del siglo XXI, según Rolling Stone

Otros temas de aristas boricuas forman parte del listado de las “250 mejores canciones”

8 de octubre de 2025 - 6:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daddy Yankee y Bad Bunny (GFR Media)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

La revista estadounidense "Rolling Stone" reveló su lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI hasta la fecha. En el listado aparecen más de una decena de artistas latinos, entre ellos los reguetoneros boricuas Bad Bunny, Ñengo Flow, y Jowell y Randy, con el éxito “Safaera” (2020), ocupando la posición número 11.

La prestigiosa lista es encabezada por la rapera Missy Elliott y su clásico de 2001 “Get Ur Freak On”, además de la banda de rock, Yeah Yeah Yeahs, que ocupa el segundo lugar con “Maps” (2003), y Beyoncé y Jay Z el puesto número 3 con “Crazy in Love” (2003).

De igual manera, el veterano artista urbano Daddy Yankee fue ubicado en la posición número 14 con su clásico del reguetón, “Gasolina”, una producción de Luny Tunes que también fue incorporada a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, un reconocimiento a su importancia cultural e histórica como hito del siglo XXI.

Otro de sus éxitos, “Despacito”, junto al también boricua Luis Fonsi, aparece en la lista de mejores canciones del siglo XXI, consolidando su lugar en la historia de la música contemporánea.

El artículo de “Rolling Stone” incluye también temas de Karol G, Luis Fonsi, J Balvin, Shakira, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Don Omar, Romeo Santos, Wisin & Yandel, Los Tigres del Norte, Ivy Queen, Natalia Lafourcade, Calle 13 y Tego Calderón.

