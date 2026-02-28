San Juan rinde homenaje a Bobby Cruz

Bobby Cruz recibió ayer un homenaje por su aportación musical y religiosa, por parte de la ciudad de San Juan, en un evento celebrado en la casa alcaldía.

El alcalde Miguel A. Romero Lugo, encabezó el acto oficial para reconocer la destacada trayectoria del cantante de 88 años.

La ceremonia reunió líderes comunitarios, representantes del sector religioso, músicos y ciudadanos que se dieron cita para honrar una vida dedicada a la música y al servicio.

“Reconocer a Bobby Cruz es honrar una parte esencial de nuestra historia cultural y espiritual. Su voz no solo marcó generaciones en la música, también ha sido instrumento de esperanza y transformación para miles de familias. San Juan se enorgullece de rendir tributo a un artista cuya trayectoria trasciende escenarios y se convierte en legado”, expresó Romero Lugo.

Bobby Cruz recibió el homenaje por parte del alcalde de San Juan, Miguel Romero. (Suministrada)

Bobby Cruz se unió a la orquesta de Richie Ray en 1964, dando paso a una alianza musical que redefinió la salsa y aportó a la base de la música popular puertorriqueña. Durante la década de 1960, ambos se consolidaron como uno de los dúos más influyentes del género, alcanzando proyección internacional y llenando escenarios en múltiples países.

En medio del auge de su carrera artística, Cruz y Ray respondieron a un llamado espiritual que transformó su rumbo personal y profesional, dedicando sus talentos a la evangelización y al fortalecimiento de comunidades de fe. A lo largo de las décadas, Bobby Cruz ha equilibrado su legado musical con una misión pastoral que ha impactado miles de vidas.

Además de su trayectoria en la música secular y cristiana, el artista ha fundado y administrado más de 20 iglesias, ampliando su alcance más allá de los escenarios y consolidándose como un líder espiritual comprometido con el servicio y la orientación comunitaria.

“El legado de Bobby Cruz demuestra que el talento, cuando se une al propósito, puede transformar vidas y trascender generaciones. El Municipio de San Juan reconoce y celebra a quienes elevan nuestra cultura y fortalecen nuestra gente”, añadió Romero Lugo.

El reconocimiento, informó el municipio de San Juan, forma parte del compromiso de la ciudad capital con la exaltación de figuras que han contribuido significativamente al desarrollo cultural, social y espiritual de Puerto Rico.