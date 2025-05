Sergio George se emociona al recibir su primer homenaje: “Este es el mejor regalo de mi vida, en mi tierra”

El productor musical Sergio George aseguró haber recibido uno de los mejores regalos en su vida en la mañana del jueves, en la víspera de su cumpleaños, cuando fue deleitado por la Dance Band Superior de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, al rendirle homenaje con un concierto.

Por aproximadamente una hora y dirigidos por el profesor y director de la banda, Manuel García, los jóvenes estudiantes pusieron a vibrar el auditorio de la escuela al interpretar éxitos popularizados por grandes estrellas, que han trabajado de la mano con el arreglista y compositor de padres puertorriqueños y criado en Nueva York.

“Vivir mi vida”, de Marc Anthony, “La vida es un carnaval”, “Cúcala” y “Bemba Colorá”, de Celia Cruz, “De mí enamórate”, de Tito Nieves, “Gracias Mundo”, de Willie Colón, y “El Ratón”, de Cheo Feliciano, fueron algunas de las interpretaciones con las que atento y gozoso Sergio George se mostró a la diestra del escenario, como máximo espectador y protagonista de una memorable mañana.

El músico se mostró en la disposición de dar clases en la institución. (Suministrada)

“Este es el mejor cumpleaños y regalo de mi vida. También, en mi tierra, Puerto Rico, la primera vez que me dan un reconocimiento. Se los juro que no habrá otro mejor que este, no hay otro, ni (premios) Grammy, ni Oscar, ni nada. Este es el mejor regalo que me han dado en mi vida. El reconocimiento en Puerto Rico y de este legado de los estudiantes. O sea, Puerto Rico está en buenas manos”, manifestó al público el galardonado músico con más de 45 años de carrera.

Este apasionado músico le indicó al El Nuevo Día que lo más valioso y su mayor propósito es cambiar vidas a través de la música.

“Uno hace música para cambiar vidas, no es por dinero ni esas cosas. Tú no te vas a llevar nada. Lo que me llevo yo es este reconocimiento, que cambió mi vida”, reiteró.

Sobre el desempeño del Dance Band en el escenario, este productor que este viernes lanzará del disco “Ataca Sergio Presents: Salsa Urban Sessions”, aún estaba sorprendido por el talento y la pasión que demostraron.

Los músicos honraron a Sergio George con un concierto. (Suministrada)

“Mientras los apreciaba, yo no podía creerlo. Era surreal. Yo dije, yo no puedo creer esto. Toda la vida haciendo música, uno nunca piensa... Uno sabe que uno vende música y afecta al público que compra y que canta las canciones de uno, pero a este nivel de estudiantes, tocar los corazones de ellos, es una cosa que no tiene precio”, confirmó a la vez que realizó donaciones de instrumentos para la Escuela Libre de Música.

La ocasión fue oportuna para con suma admiración, los jóvenes músicos entre las edades entre 12 y 18 años, que recientemente obtuvieron el tercer lugar al representar a Puerto Rico en el prestigioso “6th National Jazz Festival”, en Filadelfia, le formularan preguntas a Sergio George, quien aceptó que su inspiración viene de Dios y agradece el nunca haber utilizado sustancias controladas, además de mantener la mente sana.

“Ustedes no son el futuro, son el presente, porque cualquiera que está en esta tarima puede trabajar conmigo hoy en una grabación, cualquiera. Entonces, son el presente. Lo más importante es que para mí, la razón que hago lo que hago, es por ustedes. Algunos de ustedes o todos van a estar donde estoy parado yo hoy en día. Entonces, significa que representan más que solamente música, representan a Puerto Rico, ser latino, ser músico y una persona positiva", sentenció.

Como antesala a su cumpleaños, el reconocido pianista destacó que, más allá de ser un buen músico, lo verdaderamente importante es ser una buena persona.

“Hay que tener don de gente, porque mis mentores grandes, ya sea una Celia Cruz, un Tito Puente, que me enseñaron eso a mí. Tener don de gente es lo número uno. A través de eso vienen otras cosas, porque tú puedes ser un buen músico, pero si cae mal, nadie quiere trabajar contigo. Entonces tú tienes que ser buena gente”, recalcó, a la vez que mostró interés en dar clases en la referida escuela de música.