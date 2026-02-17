Sophy recibirá la primera Medalla a la Excelencia en las Artes Estela Robles

La cantante Sophy será la primera artista en recibir la Medalla a la Excelencia en las Artes Estela Robles otorgada por el municipio de Aguadilla.

La primera edición se celebrará este jueves, 19 de febrero de 2026 a las 7:00 p.m. en Aguadilla Shark Roller Rink. Con este acto, la administración municipal inaugura una distinción creada para honrar a figuras sobresalientes en las artes cuya trayectoria ha dejado una huella profunda en la cultura puertorriqueña.

La medalla, instituida por el alcalde Julio Roldán Concepción, busca reafirmar el compromiso del municipio de Aguadilla con la promoción y la defensa de las artes y la cultura puertorriqueña.

La distinción lleva el nombre de la artista y educadora Estela Robles Galiano, figura emblemática del arte aguadillano, cuya obra ha trascendido fronteras y ha sido exhibida en importantes bienales y publicaciones internacionales. Su legado inspira esta iniciativa que busca, además, motivar a nuevas generaciones de creadores.

Una aguadillana que trascendió fronteras

La homenajeada de esta primera edición, Sophy Hernández, nació en Aguadilla y desde temprana edad mostró una inclinación natural hacia las artes.

Su carrera profesional comenzó en la adolescencia en el programa televisivo “La Nueva Ola” de Producciones Tommy Muñiz. A finales de la década del 60, su talento la llevó a Nueva York, donde fue contratada por el fenecido músico Tito Puente como vocalista de su orquesta. Junto a Puente grabó éxitos musicales.

Durante las décadas siguientes, Sophy se consolidó como una de las voces más influyentes de Puerto Rico y del Caribe. Su álbum “Yo soy mujer… y no soy una santa” marcó un hito en la industria discográfica, logrando que diez de sus doce temas alcanzaran amplia difusión nacional. Su presencia artística brilló en escenarios como el Teatro Tapia, el Centro de Bellas Artes, el Hotel Caribe Hilton y prestigiosas salas internacionales, incluyendo el Madison Square Garden y el Carnegie Hall.

Su versatilidad la llevó a dominar géneros como la balada, el bolero, la salsa y el merengue, con éxitos como “La última palabra”, “Canción para una esposa triste”, “Usted ya me olvidó”, “El ritmo de la noche” y muchos otros que forman parte del cancionero popular latinoamericano. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Billboard en español (1981), premios ACE y galardones internacionales que celebran su impacto artístico.

La Medalla a la Excelencia en las Artes Estela Robles reconoce a personas destacadas en las áreas de música, pintura, actuación y composición. Su proceso de selección está a cargo de una Comisión Evaluadora adscrita a la Oficina de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, conforme a las facultades otorgadas por el Código Municipal de Puerto Rico.

