Tainy inicia una nueva era musical junto a Feid

El productor musical Tainy, comienza una nueva etapa musical con “Monstruo”, una colaboración con el artista colombiano Feid, que “lleva los límites del reguetón hacia un territorio intrigante, agresivo y provocador”.

Según se informó, desde las primeras notas de violín y piano, el tema construye una atmósfera intensa. Y es que, con este nuevo tema musical que ya está disponible en todas las plataformas digitales, Tainy experimenta con sonidos en vivo, ampliando la dimensión de sus producciones.

Dirigido por Stillz y filmado completamente en blanco y negro, el video captura lo tenebroso en una experiencia visual intrigante. En el video, una orquesta inspirada en los años 1920 acompaña a Tainy, quien asume el papel de director y conduce una pieza cargada de misterio y elegancia.

Frente a él, Feid emerge en una escena que juega con la luz y la oscuridad, reflejando el contraste del video musical, mostrando cómo la creación cobra vida frente a su propio creador.

PUBLICIDAD

“‘Monstruo’ representa la energía y el concepto de lo que está por venir. El tema alcanza un equilibrio perfecto entre la esencia del reggaetón y los nuevos elementos que Tainy profundizará en su próximo proyecto”, se expresó mediante comunicado de prensa.

Inspirado en el tema francés “La Chanson D’Hélène”, está envuelto por una intensidad dramática y teatral que evoca la experiencia de una película clásica. A través de estos sonidos, Tainy explora el arte de crear música que se vive como una experiencia cinematográfica.

“La colaboración entre Tainy y Feid nace de una química genuina que se percibe en cada detalle de la canción. Feid logra dar vida a la visión de Tainy, construyendo juntos un sonido sólido que lleva el reggaetón a un nuevo nivel sin perder su esencia”, se amplió.