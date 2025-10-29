Opinión
29 de octubre de 2025
84°ligeramente nublado
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tainy inicia una nueva era musical junto a Feid

El productor musical utilizó nuevos elementos que profundizará en lo que será su próximo proyecto

29 de octubre de 2025 - 9:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se informó que Tainy se encuentra en un punto clave de su carrera. (Ramon "Tonito" Zayas)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El productor musical Tainy, comienza una nueva etapa musical con “Monstruo”, una colaboración con el artista colombiano Feid, que “lleva los límites del reguetón hacia un territorio intrigante, agresivo y provocador”.

Según se informó, desde las primeras notas de violín y piano, el tema construye una atmósfera intensa. Y es que, con este nuevo tema musical que ya está disponible en todas las plataformas digitales, Tainy experimenta con sonidos en vivo, ampliando la dimensión de sus producciones.

Dirigido por Stillz y filmado completamente en blanco y negro, el video captura lo tenebroso en una experiencia visual intrigante. En el video, una orquesta inspirada en los años 1920 acompaña a Tainy, quien asume el papel de director y conduce una pieza cargada de misterio y elegancia.

Frente a él, Feid emerge en una escena que juega con la luz y la oscuridad, reflejando el contraste del video musical, mostrando cómo la creación cobra vida frente a su propio creador.

“‘Monstruo’ representa la energía y el concepto de lo que está por venir. El tema alcanza un equilibrio perfecto entre la esencia del reggaetón y los nuevos elementos que Tainy profundizará en su próximo proyecto”, se expresó mediante comunicado de prensa.

Inspirado en el tema francés “La Chanson D’Hélène”, está envuelto por una intensidad dramática y teatral que evoca la experiencia de una película clásica. A través de estos sonidos, Tainy explora el arte de crear música que se vive como una experiencia cinematográfica.

“La colaboración entre Tainy y Feid nace de una química genuina que se percibe en cada detalle de la canción. Feid logra dar vida a la visión de Tainy, construyendo juntos un sonido sólido que lleva el reggaetón a un nuevo nivel sin perder su esencia”, se amplió.

Asimismo, se reveló que “Monstruo” representa un punto clave en la carrera de Tainy, donde transporta a los oyentes a otra época a través de su sonido y los invita a entrar en el universo que busca crear con su próximo disco.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
