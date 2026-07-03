Taylor Swift y Travis Kelce se casan en secreto antes de su gran fiesta en Nueva York

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce ya se casaron en una ceremonia privada antes de sus celebraciones nupciales que comienzan este jueves en el Madison Square Garden de Nueva York, según el portal de farándula Page Six.

Ese medio, que cita a varias fuentes cercanas a la pareja, indica que se “casaron legalmente” rodeados de un pequeño grupo de allegados, posiblemente en el estado de Tennessee, de donde es originaria la estrella del pop.

Se esperaba que el jueves por la tarde unos 100 amigos y familiares de la pareja asistirían al famoso coliseo de la Gran Manzana a una “cena de ensayo” de la boda, y hoy, viernes, está prevista la recepción principal, con hasta 1,000 invitados y entre fuertes medidas de seguridad.

1 / 17 | Taylor Swift y Travis Kelce: una historia de amor que cumple tres años. En julio de 2023 Travis Kelce contó en un podcast que había intentado entregarle una pulsera de la amistad a Taylor Swift durante un concierto de The Eras Tour, un gesto que marcó el comienzo de la historia de amor. (AP Photo/Julio Cortez) - The Associated Press 1 / 17 Taylor Swift y Travis Kelce: una historia de amor que cumple tres años En julio de 2023 Travis Kelce contó en un podcast que había intentado entregarle una pulsera de la amistad a Taylor Swift durante un concierto de The Eras Tour, un gesto que marcó el comienzo de la historia de amor. (AP Photo/Julio Cortez) The Associated Press Compartir

Se espera un amplio despliegue policial en los alrededores del recinto, con calles cortadas entre el 2 y el 4 de julio, coincidiendo además con una ola de calor, las festividades del Día de la Independencia y el 250 aniversario de Estados Unidos, y los partidos del Mundial de fútbol en la ciudad.

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Según Variety, entre los invitados al enlace figuran directivos y ejecutivos de la industria del entretenimiento, como Bob Iger o responsables de Disney, así como cineastas, como Steven Spielberg.