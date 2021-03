El legendario empresario del entretenimiento Tommy Mottola, la incubadora y productora de artistas urbanos NEON 16 y Range Media Partners, una novedosa compañía de representación de artistas anunciaron hoy que se han asociado para crear “NTERTAIN”, empresa que creará contenido enfocado en los éxitos y aportes de los latinos a nivel mundial.

“En nuestro trabajo del lado artístico nos hemos dado cuenta de que no hay suficientes medios para contar realmente quiénes somos los latinos y cuál ha sido y seguirá siendo nuestro aporte global en todos los elementos que confirman la cultura pop en la historia y en estos momentos”, dijo a Efe Mottola durante una entrevista telefónica.

El empresario, quien estuvo detrás de la “Explosión latina”, que en los años 90 permitió que Ricky Martin, Gloria Estefan, Shakira y otros se convirtieran en estrellas internacionales, aseguró que “este es el momento perfecto” para crear contenido de calidad y profundidad sobre toda la influencia de nuestra cultura y quiénes son los protagonistas de todo lo que está pasando”.

PUBLICIDAD

En la llamada también estaba Lex Borrero, quien con su socio, el productor Tainy, ha desarrollado e impulsado algunos de los proyectos más destacados del mundo hispano como la banda sonora de la película “The SpongeBob Movie: Sponge on the Run”, que representó la primera vez que una empresa latina se encargó de toda la música de un filme de Hollywood.

Además, de sus estudios han salido la canción nominada al Grammy “UN DIA” de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy; “Dakiti”,de Bad Bunny y Jhay Cortez, y “Telepatía” de Kali Uchis. Asimismo, NEON16 estuvo a cargo de la producción ejecutiva de “Revelación”, el más reciente disco de Selena Gomez.

“Estaremos basados en Miami, pero la idea es tener oficinas en Los Ángeles e ir creciendo según se necesite. No nos vemos estrictamente como una productora porque tenemos proyectos multiplataformas, lo que se define como productos de 360 grados”, subrayó Mottola, quien reveló que estos incluyen tres proyectos con su esposa, la cantante y empresaria Thalía.

“No solamente nos enfocaremos en música. Hay producciones de ficción, no ficción, moda, estilo de vida. La idea es poner en primer plano historias de latinos que enseñen el poderío y el éxito del talento, las marcas y la cultura latina”, agregó Borrero.

La iniciativa es un sueño hecho realidad para los creadores de NEON16. Los primeros pasos los habían dado en diciembre de 2019, cuando durante la feria de arte ART BASEL, la más grande de Estados Unidos, inauguraron una muestra en una galería con cuadros que ilustraban la historia del género musical urbano en español.

PUBLICIDAD

La exposición llevaba el nombre de “The Kids That Grew Up On Reggaeton” (Los niños que crecieron con reguetón), que fue el nombre del disco que sacó Tainy pocos meses después.

Mottola, a quien se le atribuye el mérito de descubrir e influenciar las carreras de iconos como Celine Dion, Mariah Carey, Beyonce, Billy Joel, Bruce Springsteen y Aerosmith, entre otros, subrayó que “entre todos los involucrados tenemos experiencia en todos los aspectos de la cultura pop y la queremos usar para impulsar a nuestros artistas, de los que el mercado general e internacional conoce muy poco”.

“La asociación NTERTAIN habla directamente de la misión y visión central de Range Media Partners, y del tipo de cambio que esperamos ayudar a facilitar en la industria del entretenimiento “, afirmó en un comunicado Peter Micelli, director ejecutivo de Range Media Partners.

El nombre “NTERTAIN” viene de la palabra en inglés “entertain”, que significa entretener o divertir.