Tonny Tun Tun: “Yo soy un coquí y aquí es que tengo que estar”

“¡Tun Tun... el moreno... esto está bueno!” Este pegajoso estribillo, popularizado por el merenguero Tonny Tun Tun a finales de la década de 1990, está de vuelta. Luego de vivir los pasados 10 años en España, este puertorriqueño decidió asentarse nuevamente en la isla, no sin antes grabar un pegajoso tema para dejarle saber al público que está de regreso.

“Este es un regreso que tenía que hacerlo desde aquí, desde Puerto Rico, que es mi casa y donde me dieron mi primer abrazo en el sentido musical y que me sirvió como un trampolín hacia otros mercados. Por eso decidí, junto con mi equipo de trabajo, que tenía que ser desde aquí”, explicó el compositor y arreglista. “Este es un buen momento para retomar mi presencia y hacerlo como se tiene que hacer. Porque quiero tener la aceptación y la bendición de mi pueblo de Puerto Rico porque siempre hemos sido un público muy exigente musicalmente hablando y qué mejor que ponerlo a prueba aquí”.

El tema seleccionado para abrir esta nueva etapa en la carrera de Tonny Tun Tun fue “La incondicional”, escrita por Juan Carlos Calderón y popularizada como una balada por el mexicano Luis Miguel en 1988. La canción estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo 23 de diciembre. “Es una canción que siempre me gustó en la voz de Luis Miguel. Al estudiarla descubrí que es de Juan Carlos Calderón, el mismo autor de ‘Noche de copas’, que grabé en 2011, y de quien soy fanático a muerte. Fue un reto grabarla por lo que representa Luis Miguel, pero la trabajamos con mucho respeto y delicadeza en los arreglos”, destacó el músico.

Esta canción es la primera que se escucha de lo que será un EP de seis temas titulado “Casanova”, cuyo estreno mundial está programado para el 13 de febrero de 2026. “Es el comienzo de una ‘vintage-logía’. Es un concepto muy bohemio, romántico y ‘vintage’, que fue algo que me identificó cuando salí. Los temas míos, casi todos han sido así, muy románticos”, añadió el artista de 48 años. “Por eso, quise concentrarme un poco más en eso y con lo que el público realmente se ha conectado con mis trabajos anteriores. Por eso decidimos hacer este álbum conceptual”.

Larga y exitosa carrera

Tonny Tun Tun, cuyo nombre real es Juan Antonio Castro, nació y creció en Carolina, Puerto Rico. Desde niño mostró una fuerte conexión con la música, comenzando a tocar percusión a los ocho años y, poco después, a los 11 años, estudiando en la Escuela Libre de Música de Carolina, donde se especializó en trompeta. La pasión por el arte estaba en sus raíces familiares, ya que uno de sus tíos por parte de madre, Luis Ríos Cepeda, fue el compositor del famoso tema “Quimbara” de Celia Cruz. Aunque también disfrutaba de jugar béisbol, la música terminó conquistándolo por completo. A los 15 años ya tocaba con orquestas de música popular y, a los 17, se convirtió en trompetista de la orquesta Grupo Manía, donde además realizó su primer arreglo musical para el tema “Linda eh”, que se convirtió en un clásico.

Su carrera como solista comenzó a finales de los años noventa, tras años de trabajar como músico y productor para agrupaciones locales. Fue el 3 de abril de 1999 cuando presentó su primer álbum, “Caminando”, donde apareció su primer gran éxito: “Cuando acaba el placer”. A partir de ese momento, Tonny Tun Tun continuó marcando huella en la música tropical al grabar dos discos adicionales, “Con la música por dentro” (2000) y “Afrodisíaco” (2004).

Sin embargo, en 2005 el panorama musical cambió drásticamente con el auge del reguetón, lo que llevó al merenguero a explorar nuevas fusiones. Fue invitado a participar en el icónico álbum “Más Flow 2” de Luny Tunes, donde grabó el tema “Mayor que yo” junto a Daddy Yankee, Wisin & Yandel y Baby Ranks, un logro que consolidó su versatilidad artística. Poco después, en 2006, formó parte de otro himno del género urbano, “Noche de entierro”, donde compartió cartel con Daddy Yankee, Héctor el Father, y Wisin & Yandel. Aunque estos éxitos lo acercaron al reguetón, Tonny Tun Tun nunca perdió la inquietud de volver a sus raíces, y tras años de búsqueda creativa, en 2011 lanzó su versión de “Noche de copas”, que sonó con fuerza en Puerto Rico y Estados Unidos.

En 2015, el puertorriqueño decidió radicarse en España, donde encontró una segunda casa y abundantes oportunidades laborales. “Me mudé a Europa hace 10 años y me fue muy bien, porque me surgió mucho trabajo haciendo presentaciones. Mucha gente pensaba que yo había parado y ya no estaba en la música, pero es que realmente me radiqué allá y no paré de trabajar”, explicó el intérprete de temas como “Sábado en la noche”, “Tú me provocas” y “Vuelve a mí”. “Crecí mucho como persona en estos pasados años, ya que conocer otras culturas te enriquece. Además de que el público de allá, sobre todo de las islas Canarias, me quiere y respeta mucho, ya que ellos son como los latinos de Europa. Son muy parecidos a nosotros los puertorriqueños”.

De vuelta a los escenarios en Puerto Rico

A mediados de año, Tonny Tun Tun se dejó ver por primera vez desde hace muchos años en el Coliseo de Puerto Rico, donde cantó en el concierto de Elvis Crespo. Además de eso, en los pasados días ha formado parte de las fiestas de pueblo de Las Piedras y Vega Alta, donde tuvo un gran recibimiento. “Todo ha sido espectacular. Siempre uno sabe que la gente te quiere, porque ese cariño se siente por las redes sociales, pero no había tenido esa toma de contacto directa hasta ahora. En la última presentación que tuve en Las Piedras, pude ver a la gente bailando y cantando mis canciones clásicas y es como si no me hubiese ido nunca de aquí”, explicó el carolinense. “Lo agradezco, porque sentir el cariño de mi pueblo es una bendición. Yo soy un coquí y aquí es que tengo que estar”.