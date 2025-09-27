Opinión
27 de septiembre de 2025
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras exitosa primera función, Alleh y Yorghaki anuncian nueva fecha en Puerto Rico

La banda venezolana se presentará en el Coca-Cola Music Hall

27 de septiembre de 2025 - 10:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alleh y Yorghaki son dos artistas venezolanos que se dieron a conocer mundialmente por su gran éxito, "Capaz" (merenguetón). Juntos, Alleh y Yorghaki estrenaron el 24 de diciembre un disco conjunto titulado "La ciudad", del que forma parte su gran éxito y otras canciones como "El ingeniero", "Una noche", "Me late" o "Ultravioleta". El público disfrutará de un espectáculo vibrante que demuestra el talento y la proyección internacional de Alleh y Yorghaki, consolidándolos como una de las propuestas emergentes más destacadas de la música urbana.
1 / 10 | Tras exitosa primera función, Alleh y Yorghaki anuncian nueva fecha en Puerto Rico . Alleh y Yorghaki son dos artistas venezolanos que se dieron a conocer mundialmente por su gran éxito, "Capaz" (merenguetón). - Suministrada
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los artistas venezolanos ofrecerán por primera vez un concierto en Puerto Rico como parte de su “La Ciudad Tour”. Tras agotarse la venta de boletos de la primera función, se añade una segunda presentación para el 27 de octubre en el Coca-Cola Music Hall.

RELACIONADAS

El espectáculo está a cargo de Paco López, productor de No Limit Entertainment, y promete una experiencia inolvidable para los fanáticos.

“Estamos emocionados de traer a Alleh y Yorghaki por primera vez a Puerto Rico. La respuesta del público fue impresionante y estas funciones ofrecerán un espectáculo vibrante, lleno de energía para la fanaticada que los sigue”, indicó Paco López, productor del evento.

El más reciente álbum de Alleh y Yorghaki, “La Ciudad”, logró un reconocimiento internacional, con sencillos que suman millones de reproducciones digitales, entre ellos “Capaz (Merenguetón)”, “El Ingeniero” y “Una Noche”.

Los recién galardonados en la categoría Tropical Mix de los Premios Juventud continúan consolidando su lugar en la música con un estilo distintivo que mezcla reguetón, merenguetón y sonidos urbanos.

También están nominados a los Latin Grammy con su tema “Capaz (Merenguetón)” en la categoría Fusión Urbana, y con Alleh destacado en la categoría Mejor Nuevo Artista. Su gira internacional, “La Ciudad Tour 2025”, comenzó en Valencia, España, y desde entonces han recorrido ciudades como Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Orlando, Los Ángeles, Houston, Chicago, Atlanta y Boston. Ahora, con su esperado debut en Puerto Rico, llegan cargados de entusiasmo y con una sólida trayectoria que despertó gran expectativa entre los fanáticos locales.

El público disfrutará de un espectáculo vibrante que demuestra el talento y la proyección internacional de Alleh y Yorghaki, consolidándolos como una de las propuestas emergentes más destacadas de la música urbana. Las entradas para la nueva función están disponibles en ticketera.com.

