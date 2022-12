El musical “Once Upon a One More Time” (Érase una vez más), basado en la discografía de Britney Spears, se estrenará el próximo año en Broadway, con pases para el público a partir del 22 de junio próximo, anunciaron sus productores.

Los coreógrafos de hip-hop Keone & Mari Madrid han trasladado a la escena un guion de Jon Hartmere, que ha imprimido un giro feminista a cuentos de hada clásicos como La Cenicienta, La Bella Durmiente y La Sirenita: ¿Qué habría pasado si una pícara hada madrina hubiera introducido en sus personajes una especie de mística feminista?

Aparecerán en escena éxitos de Spears como “Oops I did it again”, “Toxic”, “Lucky” y “Circus”, aunque ella no ha participado en este proyecto, aclararon los productores.

La obra no es estreno absoluto, pues ya se exhibió previamente en Washington en una producción de la Shakespeare Theatre Company, donde cosechó críticas de todo tipo, incluso algunas que reprobaron la falta de sutileza de la historia, como recuerda hoy el portal Variety.com.

Por el momento se ha desvelado solamente los nombres del equipo técnico, pero no de los actores que darán vida a los personajes de estos cuentos de hadas “revisitados”.

Hasta el momento, la artista de 41 años guarda silencio sobre esta adaptación de sus canciones mientras prodiga sus apariciones en su cuenta de Instagram con poses cada vez más atrevidas, cubriendo apenas su cuerpo.