Una musa para los músicos: 10 canciones inspiradas en Brigitte Bardot

Su nombre, con su cadencia aliterada, se convirtió en sinónimo de un tipo de belleza clásica. En las canciones, Bardot no es a menudo la mujer Bardot, sino un símbolo del deseo, la abreviatura de una bomba. Décadas después de la cima de su fama en la pantalla, los intérpretes contemporáneos siguen cantando su nombre a pesar de sus muchas controversias, como haber sido condenada cinco veces en los tribunales franceses por incitar al odio racial y sus provocativos comentarios sobre el movimiento #MeToo.

Puede que no sea su principal legado, pero Bardot, fallecida el domingo en el sur de Francia, perdurará en las canciones que la mencionan. He aquí una muestra de géneros e idiomas.

“I Shall Be Free”, Bob Dylan (1963)

La última pista del canónico “The Freewheelin’ Bob Dylan” exhibe la endiablada verborrea y el elástico folk de Dylan. “Bueno, mi teléfono sonó y no paraba / Es el Presidente Kennedy llamándome / Dijo, amigo mío, Bob, ¿qué necesitamos para hacer crecer el país? Le dije: “Amigo John, Brigitte Bardot”, canta. “Anita Ekberg / Sophia Loren / El país crecerá”.

“Alegria, Alegria”, Caetano Veloso (1967)

El artista brasileño Caetano Veloso compuso esta canción protesta en los albores del tropicalismo, que se convirtió en una de las canciones brasileñas más conocidas de todos los tiempos. En ella canta: “Em caras de presidentes / Em grandes beijos de amor / Em dentes, pernas, bandeiras / Bomba e Brigitte Bardot” (“En caras de presidentes / En grandes besos de amor / En dientes, piernas, banderas / Bombas y Brigitte Bardot”).

“Bonnie and Clyde”, Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot (1968)

Arquitecto central del pop francés, el cantante Serge Gainsbourg escribió este dueto para él y Bardot. Está inspirado en un poema que la proscrita Bonnie Parker escribió, titulado “The Trail’s End”, poco antes de que ella y su compañero Clyde Barrow fueran asesinados.

“Mensaje de amor”, The Pretenders (1981)

The Pretenders saben algo del poder social de Bardot. La principal compositora y líder de la banda de rock inglesa, Chrissie Hynde, canta: “Cuando el amor entra en la habitación / Todo el mundo se levanta / Oh, es bueno, bueno, bueno / Como Brigitte Bardot”.

“We Didn’t Start the Fire”, Billy Joel (1989)

Quizá sea un poco injusto incluir aquí el clásico de Billy Joel, que menciona más nombres que la mayoría de los éxitos pop, pero es revelador que Bardot aparezca junto a “Budapest, Alabama, Jruschov / Princesa Grace, Peyton Place, problemas en Suez”, y justo después de “Einstein, James Dean, Brooklyn tiene un equipo ganador / Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneylandia”. Ni un nombre oscuro a la vista.

“Stratford-On-Guy”, Liz Phair (1993)

“Stratford-On-Guy”, del influyente álbum de rock indie “Exile in Guyville” de Liz Phair, apunta a la escena musical centrada en los tíos. Pero también utiliza a Bardot para describir a una azafata que le recuerda que, aunque las comunidades pueden ser insulares, todas parecen iguales desde 30.000 pies de altura. “La azafata volvió y comprobó mi bebida / En los últimos rayos de sol, una Brigitte Bardot”, canta. “‘Cause I had on my headphones along with those eyes / That you get when your circumstance is movie-sized”.

“Warlocks”, Red Hot Chili Peppers (2006)

En la segunda estrofa de “Warlocks”, de los funky rockeros californianos Red Hot Chili Peppers, el cantante Anthony Kiedis casi grita: “Ring side and blow-by-blow / Another main event at the old Rainbow / We’re comin’ right on top of the tupelo / When she looks just like Brigitte Bardot”. Es una imagen descriptiva de Los Ángeles, incluso con la inclusión de Bardot.

“Tyrant”, Kali Uchis featuring Jorja Smith (2017)

La ensoñadora colaboración de Kali Uchis y Jorja Smith imagina “Bardot” como la abreviatura de una sesión de besos con una pareja complicada. “El mundo nos pide que perdamos el control”, se desmaya Uchis. “Todo lo que hacemos es francés como Brigitte Bardot (Brigitte Bardot)”.

“Lacy”, Olivia Rodrigo (2023)

Olivia Rodrigo es más conocida por su enérgico punk-pop, pero también es una poderosa baladista, para que nadie olvide que fue “Permiso de conducir” lo que la hizo famosa. “Lacy”, un corte de “Guts”, es suave y lento, con Rodrigo obsesionada con una mujer que no es. Es una canción de celos, lista para una mención a Bardot. “Lacy, inteligente y sexy, últimamente me estoy volviendo loca / Siento tus cumplidos como balas en la piel”, susurra. “Estrella deslumbrante, Bardot reencarnatе / Bueno, ¿no eres lo más grande que jamás ha existido?”.

“Red wine Supernova”, Chappell Roan (2023)