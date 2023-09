Cuando Javier Gómez y Nabeel Abdulrahman crearon la agrupación Vivanativa hace 25 años, nunca imaginaron que les deparaba toda una carrera profesional dedicados a lo que les apasiona, hacer música en la escena del rock en español.

Si de algo estaban claros, es que, dentro del cambiante mundo musical, como banda puertorriqueña siempre apostaron a hacer buena música, para mantenerse a flote sin importar las circunstancias y continuar componiendo, tocando y creando canciones, a la vez que iban cautivando al público.

Desde su pueblo Quebradillas, comenzaron a tocar en diversidad de lugares, desde Arecibo hasta Rincón. Aunque en un inicio lo hacían para pasarla bien y poner a la gente a bailar, Javier recuerda que la fiesta se fue agrandando hasta finalmente conseguir un contrato disquero con el sello RMM, que principalmente se basaba en el género de la salsa.

“Creyeron en nosotros e hicimos varios discos con ellos. Nosotros siempre tratábamos de enfocarnos en la música y de hacer buena música siempre. Sabíamos que si se seguíamos haciendo música todo iba a salir bien, porque el negocio de la música cambia tanto y, en ese tiempo, todos los días pasaba algo, cerraba alguna disquera, cerraban emisoras de radio, periódicos se iban en quiebra... Mientras observábamos todo eso, seguimos con una esperanza de continuar concentrados en hacer buena música siempre. Era lo único que iba a subsistir en este negocio de la música”, dijo el vocalista en un repaso de lo que ha sido la trayectoria de la banda.

También estaban claros de que subirse a una tarima, y que el público se supiera todas sus canciones era un gran reto, que iba a tomar tiempo y dedicación. Ese deseo latente, analiza Javier, es lo que también les iba empujando para que todas sus canciones se convirtieran en éxitos.

“Creo que ya a los 25 años, ya llegamos a ese momento donde todo el repertorio que vamos a tocar son éxitos, canciones que pegaron en la radio, que pudimos hacerles videos. Nos tomamos el tiempo para poder lograrlo y por eso es que lo vamos a celebrar”, dijo el también músico en entrevista con El Nuevo Día, a solo días de presentar dos funciones con motivo de este aniversario.

Concierto anhelado

La cita de Vivanativa con sus fanáticos serán los días 16 y 17 de septiembre en el Teatro Tapia, en el Viejo San Juan, donde los “nativos” podrán disfrutar plenamente de todos sus éxitos musicales, tales como: “Me sobra el agua”, “Mariposa Mía”, “Es un Nuevo Día” y “Puro Amor”, por mencionar alguno, de sus nueve álbumes inéditos.

“Hemos estado en tantos ‘venues’ en Puerto Rico, el Choliseo, hasta en el Coca Cola Music Hall y en todos lados, pero nunca nos hemos presentado en el Teatro Tapia. Qué mejor que celebrar los 25 años en ese histórico teatro, en el más importante Puerto Rico, donde por muchas razones también la acústica allí está brutal, es un sitio mágico”, indicó el quebradillano.

“Queremos ir a través de estos 25 años y hacer el show que siempre habíamos querido hacer. Esta vez vamos a aprovechar y que sea exactamente como nos gustaría presentar a Vivanativa. Contrario a otras presentaciones nuestras, los vamos a tener sentados en un teatro, donde nos complaceremos a nosotros, a la fanaticada, y a nuestros amigos, tocando las canciones que nos hicieron estar allí, que son todos los éxitos”, dijo.

Asimismo, adelantó que llevarán artistas invitados, contarán con visuales como parte de la proyección escénica, y ofrecerán una parte acústica. De igual modo, enfatizó que todas sus canciones tendrán nuevos arreglos.

“Procuraremos que sea un show diferente a lo que todos están acostumbrado a escucharnos, ya que es nuestro espectáculo de aniversario. Van a haber versiones diferentes de todos nuestros éxitos. Para nosotros es importante llevar otras versiones con cambios, estando también en un teatro, por lo que se dará un ambiente íntimo y espectacular”, aseguró.

“Rock never dies”

El estilo de Vivanativa ha sido único, con las voces al frente de los cantautores Javier y Nabeel, quienes se han mantenido vigente, siendo fiel a sus influencias, las que los han llevado a visitar diversos países y grabar con artistas como Robi Draco Rosa, la española Rosario y el chileno Beto Cuevas. Además, han compartido escenario con gigantes de la música, como Van Halen, Aerosmith, Ricky Martin, Maná y Enanitos Verdes.

“Trabajar en la música y en nuestra influencia musical fue lo que nos trajo a hacer este tipo de música. Decidimos mantenernos fiel a eso para prevalecer porque el rock and roll nunca muere, como decíamos nosotros, ‘rock never dies’. Tanto tipo de música que vimos nacer frente a nuestros ojos, desde el rap en español, después reggaetón, luego música urbana y ahora se llama trap, que son en los últimos años lo que ha prevalecido en la escena musical. Obviamente, nuestro estilo es otro, nuestra influencia musical es otra, así que al mantenernos fiel a eso, es que nos hemos podido mantener, aparte de la de la amistad que Nabeey yo tenemos que es como si fuéramos hermanos”, destacó.

Vivanativa ha tocado en un sinnúmero de escenarios, pero será la primera vez que se presenten en el Teatro Tapia. (Suministrada)

En el transcurso, han sido muchos los músicos que les han acompañado, por lo que Javier compara a Vivanativa como un taller musical por el que han pasado gran cantidad de integrantes. Sin embargo, Clemente Valdés los lleva acompañando por los pasados 17 años, mientras que la baterista Dina Micelli, lleva cuatro años con esta banda local.

“Somos como un taller musical donde los músicos que nos acompañan son nuestros amigos, muchos van y vienen, tocan con otras bandas, otros tocan fuera de Puerto Rico o se van de tour con otros artistas, después vuelven. Somos una familia que hemos tenido más de 25 a 30 integrantes a través de todos estos 25 años”, contó.

Gozan de la evolución

Cuando suben al escenario, Javier cuenta que sienten la misma energía, pasión y entusiasmo que en sus inicios, con la gran diferencia de que en la actualidad se gozan aún más la experiencia, al no tener que preocuparse por asuntos que no se podían desvincular siendo emergentes.

“Ya no tenemos que estar montando la batería, hay alguien que lo hace, que te afina la guitarra. Antes el contrato lo hacíamos nosotros mismos, ahora lo hace el manejador. Por eso, ahora uno va mucho más relax, a gozar de verdad, porque cuando uno está empezando hay que hacerlas uno mismo. Ahora te trepas en la tarima y todos los temas que tocas en un show ya la gente lo conoce, no es como tratar de convencer de que una canción es buena. Ya no tenemos la preocupación de la aceptación”, añadió.

Nabeel Abdulrahman y Javier Gómez durante sus inicios en Vivanativa. (Suministrada)

Durante este cuarto de siglo, se han mantenido arraizados a su esencia musical. Según Javier explica, estos logran volver siempre a sus raíces al buscar canciones que han compuesto desde sus inicios y que nunca han sido grabadas.

“Hay tantas canciones que tenemos en nuestro catálogo que nunca hemos grabado, que cuando vamos a sacar música nueva, vamos a esas canciones que llevamos tantos años construyendo. Es volver a repasar todo esa esa música que no hemos sacado, de las que salen cosas nuevas. Son canciones que se empiezan y las dejas a la orilla, se escoge otra y otra. Después de varios años, las revisas, le añades otras cosas, con letra nuevas y ritmos diferentes. Ya cuando sale una canción al aire, se trata de una canción que tiene ocho o diez años de construirse. Cuando la escuchas, se oye una composición tan completa porque básicamente es por eso, lleva tantas capas, que de ahí sale una canción totalmente diferente”, explicó.

Regalo para sus seguidores

Luego del concierto del 25 aniversario, la banda puertorriqueña planifica llevar el espectáculo Estados Unidos. Como parte de la celebración, hace un par de semanas lanzaron un tema nuevo, que se trata de la interpretación de un clásico de la salsa, al estilo Vivanativa, de una canción de Rubén Blades y Willie Colón, titulada “Te están buscando”, y que estarán estrenando en su concierto.

“Es nueva, de regalo a todo nuestros ‘followers’, cosa de darle un toque de algo nuevo a estos 25 años, algo que nunca habíamos hecho, con una canción de salsa a nuestro estilo, por supuesto. Luego de este show, vamos a realizar el video, que se irá promocionando, y si la podemos sacar fuera de Puerto Rico también”, puntualizó.