CAYEY.- Lejos del bullicio de la ciudad, rodeado de la brisa fresca, las montañas y el verdor de la tierra que lo ha visto crecer y desarrollarse, el artista urbano Wisin trabajó su nuevo proyecto, una producción musical creada de principio a fin desde La Base.

Situada en Cayey, la instalación que adquirió hace siete años y que comenzó como un pequeño estudio de grabación, ahora es toda una “fábrica de hacer música”. Es desde ahí donde nació el álbum creado durante la pandemia y que lanza este viernes, titulado “Los Legendarios”, el primero bajo su propia casa discográfica La Base Music Group y el que asegura que fue hecho con el corazón.

Un junte de artistas le da vida a 20 temas inéditos que componen el disco “Los Legendarios”, entre ellos Ozuna, Luis Fonsi, Yandel, Don Omar, Nicky Jam, Jhay Cortez, Yandel, Zion, Ñengo Flow, Franco “El Gorila”, Miky Woodz, Tempo, Tito “El Bambino”, Myke Towers, Rauw Alejandro, Dalex, Kevvo y Lunay, el grupo Reik, el colombiano Carlos Vives y el panameño Sech.

“Los juntes son necesarios para la evolución de la música. Es un súper disco. A veces lo miro y me pregunto, cómo yo logré reunir tantos tipos talentosos. Pero es por eso, porque son solidarios; mis respetos a todos ellos por la gran oportunidad; sin ellos seguramente no fuera tan bueno. Como siempre hemos hecho en el género urbano, que es trabajar en equipo y el resultado es impresionante”, aseguró el cantante y productor, quien aprovechó este álbum para integrar a los talentos nuevos firmados por La Base Music, el puertorriqueño Chris Andrew y el cubano Abdiel.

Wisin resalta que esta oportunidad de integrar a artistas nuevos y servirles de plataforma le llena de mucho orgullo y honor, pues es algo que dice no haber tenido cuando comenzó a dar sus primeros pasos en la música hace unas dos décadas, cuando tampoco contaba con el poder económico. Su intención es hacer con ellos lo mismo que otros hicieron con él en sus inicios, que le dieron la oportunidad y su confianza, y a quienes hoy en día les agradece.

“Creo que es el momento de nuevas caras y de convertirnos también en herramientas fuera del escenario, no solo ser buenos cuando tenemos un micrófono en la mano en un concierto multitudinario. Lo que traigo es un disco sabroso también con artistas nuevos, que fue un concepto que hice hace mucho tiempo junto a Yandel llamado “Los Vaqueros”, con artistas que son nuevos, pero que tienen todas las herramientas y cualidades para hacer cosas grandes en la música. Eso mismo es lo que estoy tratando de hacer con todos estos jóvenes, tratando de impulsarlos y si Dios nos da la oportunidad, de verlos en varios años como diferentes estrellas que representen su país y su tierra”, manifestó Juan Luis Morera, nombre verdadero del artista.

La Base es descrita por Wisin como una fábrica de hacer música.

Precisamente, esta noche trascendió que a Wisin le será dedicado el Premio Lo Nuestro a la Excelencia y que le será entregado en la ceremonia de Premio Lo Nuestro, a celebrarse el próximo 18 de febrero en Miami.

De la mano de los jóvenes productores y músicos Marcos Alfonso Ramírez y Víctor Rafael Torres, llamados por Wisin como “Los Legendarios”, este disco lleva su nombre. Son los productores “in house” de La Base, que han creado canciones exitosas y discos de artistas urbanos y de otros géneros.

“Ellos ya están listos para conquistar el mundo. Este disco es de ellos. Tuve la oportunidad de producirlo junto a ellos y lleva su nombre”, dijo el artista, quien tiene una gira pendiente con Yandel y un disco casi terminado. “Hicimos un gran negocio con Live Nation, así que tenemos que hacer una gira mundial en grande. Ya tenemos el ‘intro’ listo. Tenemos muchas cosas pasando, solo que esta pandemia le dio un ‘stop’ grande a todos esos proyectos. Inmediatamente veamos esa luz al final del túnel, vamos a darles buena música, conciertos grandes, multitudinarios, como la gente está acostumbrada a ver de nosotros”, expresó el cantante conocido como “El Sobreviviente”, quien se describe como un obrero que todos los días sale a trabajar.

“Fiel” con Jhay Cortez será el tema de promoción que estrena hoy junto con el video musical y luego le seguirá el remix de “Mi Niña” que promete ser “una bomba”, según cuenta. Varios de los temas de “Los Legendarios” ya se han ido lanzando durante el pasado año y han resultado ser un éxito, entre ellos: “Mi niña”, que grabó junto a Myke Towers, el cual se encabezó la lista de Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de la revista Billboard, y recién se enteró que estaba número uno en México.

“Los temas son muy variados, es un disco comercial, dirigido más al baile y a pasarla bien, pero siempre con nuestra picardía porque el género urbano representa al barrio. No puedo dejar de hacer lo que hago, obviamente siempre cuidando de esos límites que cualquier persona lo escuche y pueda disfrutarlo. Siempre con picardía y con el reguetón sabroso que nos caracteriza. Es un disco bueno, que musicalmente es muy completo”, comunicó el artista para quien producir no solo es un arte, sino es llevar un tema a su máximo nivel, que tiene como regla trabajar en equipo, en un ambiente de respeto y en el que se deja el ego a un lado.

Aunque Wisin trabaja ahora de manera independiente bajo su sello discográfico, afirma que tiene alianzas con Sony Music Latin y con Y Records.

“He madurado, pero ha sido a fuerza de golpes, tropezones, perder plata y hacer inversiones donde no tenía que hacerlas. Sigo cometiendo errores, solo que ahora tengo un poco más de conocimiento. Trato de pensar bien las cosas, trato de meditar en lo que estoy haciendo. A veces corríamos tan rápido que no nos daba el tiempo de pensar bien en lo que hacíamos. Ahora entendí que no es necesario correr, que es necesario detenerte, para poder pensar en el panorama y tomar la dirección correcta. Sigo aprendiendo porque en la música todos los días se aprende algo nuevo”, confesó.

La Base: la fábrica de hacer música en Cayey

Para Wisin, el ambiente de La Base es uno de paz, donde la disciplina y el enfoque son vitales para lograr grandes resultados. Reafirma que es desde Cayey donde hace música a nivel mundial.

“Aquí no hay jangueo, porque antes en el género urbano, íbamos al estudio y aparte de trabajar íbamos a janguear. No está mal, porque nosotros los boricuas somos rumberos, pero aprendí a que al estudio hay que llegar temprano. Aquí hay unas reglas: tiene que haber enfoque, disciplina, respeto y cumplir con las responsabilidades que tenemos con otros artistas”, indicó el cantante, que, aunque siempre ha producido, esta vez lo está haciendo desde su propio sello discográfico.

A esta amplia instalación poco a poco le fueron haciendo cambios desde su adquisición, pero no fue hasta hace un año que estrenó este ambicioso proyecto, donde se han producido variedad de temas de otros artistas y discos completos como “ENOC”, de Ozuna.

“Se hacen cosas grandes en la música teniendo una fábrica. Es una fábrica de hacer música, no es un estudio, sino una línea de producción”, manifestó mientras resalta que ya no necesitan viajar a estudios de grabación en Miami para culminar el trabajo.

La exhibición de premios obtenidos a lo largo de su carrera -gran parte de esta como integrante del dúo Wisin y Yandel-, y unos enormes cuadros de fotografías captadas en presentaciones masivas, ofrece un ambiente acogedor y sirve de bienvenida a La Base, que además posee un cuarto de videojuegos, una mesa de ping pong, una sala de estar y un cuarto dormitorio.

Cada espacio fue planificado y bien pensado, así como cada estudio de producción, que aparte de incluir alta tecnología, están iluminados con colores particulares y fueron creados con el ambiente idóneo, según su función y con todas las comodidades. Por el fanatismo del cantante con los ”Transformers”, parte de la decoración incluye réplicas originales de la película en escala pequeña.

“Quisimos traer la tecnología de Estados Unidos, de Los Ángeles. Decidimos darles a los colegas un respeto con las facilidades, con consolas, bocinas, cabinas y un cuarto de máquinas con la computadora más moderna ahora mismo”, expresó el artista, quien cuenta con la colaboración de Hyde “El Químico” para correr su empresa. Asimismo, dice estar rodeado de un “equipo de gente buena y dispuesta a meter mano”.

“A todos los chamaquitos que quieren ser grandes, el primer paso para hacer cosas grandes es atreverse a hacer lo que nadie se atreve a hacer y eso es lo que he hecho, atreverme. En la pandemia nadie quería invertir en un proyecto ni en una empresa y yo la hice, con mucho respeto, son situaciones que nos afectaron a todos y hay que asumirlas de frente”, sentenció.