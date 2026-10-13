Yele presentará este viernes su primer EP, “Plenitud”

Yele, hija del reconocido reguetonero puertorriqueño Wisin, estrenará este próximo viernes su primer EP, “Plenitud”, una producción de siete canciones inspirada en el significado bíblico del número 7, asociado con la perfección y la obra perfecta de Dios.

A través de este proyecto, la artista comparte experiencias personales, testimonios de fe y mensajes de esperanza que reflejan su crecimiento espiritual y su deseo de conectar con la nueva generación mediante la música, según explica un comunicado enviado por los representantes de Yele este lunes.

Lanzado bajo La Base De Fe, la división de música cristiana de La Base Music Group (sello discográfico fundado por Wisin), el EP tiene como tema principal “A Donde Iré”, en el que participa el reconocido artista urbano.

La canción representa un momento significativo en la trayectoria de Yelena Luna Morera Ortiz, Yele, al unirlos musicalmente en una propuesta centrada en la fe, especifica la nota.

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El tema llega acompañado de un vídeo musical que estará disponible en el canal de YouTube de Yele.

“Plenitud” también reúne canciones que han marcado distintas etapas de su camino artístico. Su sencillo debut, “Bueno”, fusiona el latin pop y el latin worship en una propuesta contemporánea que expresa gratitud y reconoce a Dios como la fuente de todo lo bueno en su vida.

El tema de la joven cantante de 19 años alcanzó el Top 11 de la lista Latin Pop Airplay de Billboard.