10 estrenos en Netflix y otras plataformas que debes ver en octubre

San Juan, Puerto Rico - En años pasados, el mes de octubre traía consigo el estreno de un sinnúmero de películas de terror y misterio en las plataformas de contenido “streaming” en el mercado. Este año, aunque sí hay varios estrenos que van a la par con la celebración de Halloween a finales de mes, las producciones más llamativas de este mes son una mezcla entre drama, acción y comedias románticas.

Estas son varias películas y series que vale la pena dedicarle varias horas de su día:

Play Dirty

Estreno: 1 de octubre de 2025

Formato: Película

Un equipo de la policía de Nueva York, liderado por Parker (Mark Wahlberg), junto con Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) y un experimentado personal, se topan con un asalto que los enfrenta a la mafia neoyorquina en una intrigante aventura. Este thriller lleno de acción está dirigido por Shane Black (“Iron Man 3” y “The Predator”)

Monster: The Ed Gein Story

Estreno: 3 de octubre de 2025

Formato: Serie

Esta serie muestra la macabra historia de Eddie Gein (Charlie Hunnam), quien vivió en un campo de Wisconsin en la década de 1950. Debido al aislamiento y a la obsesión con su madre, llevó a cabo unos inimaginables crímenes que, no solo lo definieron como uno de los primeros asesinos en serie en récord, sino que impactó la cultura popular de Estados Unidos. Tanto así, que Gein se convirtió en el modelo a seguir para crear los personajes más memorables de películas de terror como “Psycho”, “The Texas Chainsaw Massacre” y “The Silence of the Lambs”.

Animal

Estreno: 3 de octubre de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Llena de humor negro, “Animal” sigue la vida de Antón Gandoy (Luis Zahera), un veterinario rural gallego forzado a cambiar su vida cuando el cierre de unas granjas lo obliga a trabajar en una lujosa tienda de mascotas para la alta sociedad de A Coruña, en Galicia. Allí se une a su sobrina, Uxía (Lucía Caraballo), y juntos deben navegar un nuevo mundo que es tan ajeno para Antón como decepcionante para ella.

Maintenance Required

Estreno: 8 de octubre de 2025

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

Con una trama similar a la de “You’ve Got Mail”, esta comedia romántica sigue a Charlie (Madelaine Petsch), la propietaria de un taller de mecánica exclusivamente femenino, que se ve obligada a reevaluar su futuro cuando una enorme empresa, que brinda sus mismos servicios, abre un nuevo local frente a su negocio. Buscando consuelo, recurre a una red social donde comienza a desahogarse con una persona anónima. Sin saberlo, inicia una relación con Beau (Jacob Scipio), quien resulta ser el empresario rival que amenaza su negocio.

John Candy: I Like Me

Estreno: 10 de octubre de 2025

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Documental

Del director Colin Hanks y el productor Ryan Reynolds llega este documental que se enfoca en la vida de quien fuera uno de los actores más queridos y reconocidos de su época: John Candy. Quienes conocieron mejor a este fenecido artista comparten su historia, en sus propias palabras, a través de material de archivo, imágenes y entrevistas inéditas. Esta película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el jueves 4 de septiembre de 2025.

Un fantasma en la batalla

Estreno: 17 de octubre de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Inspirada en la operación encubierta más importante contra el grupo terrorista ETA, este largometraje da visibilidad a una misión que marcó un antes y un después en la lucha antiterrorista española. Ambientada en las décadas de 1990 y 2000, “Un fantasma en la batalla” narra la historia de Amaia (Susana Abaitua), una joven agente de la Guardia Civil que pasa más de una década infiltrada en la organización terrorista, con el objetivo de localizar escondites secretos con armas en el sur de Francia.

The Hand that Rocks the Cradle

Estreno: 22 de octubre de 2025

Formato: Película

Dirigida por Michelle Garza Cervera, esta película es una intensa reinterpretación del clásico thriller psicológico de 1992. En esta nueva versión, Mary Elizabeth Winstead interpreta a Caitlin Morales, una madre suburbana que vive una vida aparentemente perfecta junto a su esposo Miguel (Raúl Castillo) y su hija pequeña. Todo cambia cuando contratan a una nueva niñera, Polly Murphy (Maika Monroe), quien poco a poco revela que no es quien aparenta ser.

A House of Dynamite

Estreno: 24 de octubre de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Cuando un misil nuclear es lanzado contra Estados Unidos por un enemigo sin identificar, se desata una carrera para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque. Esta película está dirigida por Kathryn Bigelow, ganadora del Oscar por “Black Hawk Down”, y cuenta con un elenco estelar encabezado por Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso y Jared Harris, entre otros.

It: Welcome to Derry

Estreno: 26 de octubre de 2025

Formato: Serie

Esta serie es una escalofriante precuela ambientada en el universo de la novela “It” de Stephen King. Esta producción transcurre en Derry, Maine, en el 1962, décadas antes de los eventos de las películas “It” (2017) así como “It Chapter Two” (2019). La historia sigue a la familia Hallorann, quienes se mudan al pueblo justo cuando comienzan a ocurrir desapariciones misteriosas y se desata una serie de eventos sobrenaturales ligados a la llegada de Pennywise, el aterrador payaso interpretado nuevamente por Bill Skarsgård.

Sorry, Baby

Estreno: 30 de octubre de 2025

Plataforma: HBO Max

Formato: Película