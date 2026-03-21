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Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Actor de “Buffy the Vampire Slayer” fallece mientras dormía

Alcanzó la fama con las siete temporadas de la serie, y también participó de “Criminal Minds”

21 de marzo de 2026 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nicholas Brendon tenía 54 años. (Facebook)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El actor estadounidense Nicholas Brendon, conocido por interpretar a Xander Harris en la popular serie “Buffy the Vampire Slayer”, ha fallecido a los 54 años, según informó el medio Variety.

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Brendon murió mientras dormía por causas naturales el pasado viernes, según un comunicado difundido por su familia.

“Era apasionado, sensible y tenía un impulso inagotable por crear -señalan sus familiares-. Quienes realmente lo conocían entendían que su arte era una de las expresiones más puras de quién era”.

La mayoría del público lo conocía por los personajes que interpretó a lo largo de su carrera, pero en los últimos años “encontró su pasión en la pintura y el arte” y le encantaba “compartir su talento con su familia, amigos y seguidores”, añade el comunicado.

El actor tuvo problemas relacionados con el abuso de sustancias y la salud mental, y fue arrestado en varias ocasiones por delitos como vandalismo, resistencia a la autoridad y agresión, según Hollywood Reporter.

“Aunque no es ningún secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba siguiendo medicación y tratamiento para gestionar su diagnóstico y se mostraba optimista sobre el futuro en el momento de su fallecimiento”, añaden.

El intérprete alcanzó la fama internacional por su participación en las siete temporadas de “Buffy the Vampire Slayer” (1997-2003), donde dio vida a Xander Harris, el mejor amigo de la protagonista. También participó en otras producciones televisivas como “Criminal Minds”, en la que interpretó a Kevin Lynch.

En los últimos años había centrado parte de su actividad en el arte, especialmente en la pintura, una faceta que, según su familia, reflejaba su personalidad “apasionada, sensible y creativa”.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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