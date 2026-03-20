Actor Edward Norton sobre película “Porto Rico”: “Va a ser muy provocadora”

El actor Edward Norton, que forma parte del elenco de la película producida por René Pérez “Porto Rico”, aseguró en una entrevista reciente que los detalles del drama histórico se mantienen bajo estricta confidencialidad por el momento.

Tras confirmar al presentado Stephen Colbert estar emocionado por el filme que será protagonizada por Bad Bunny, dijo que no podía ofrecer mayor información sobre el “western” caribeño.

“Es muy político. Va a ser muy provocadora. Lo estamos manteniendo en secreto. Quien la dirige es René (Pérez) Joglar, mejor conocido como Residente y su banda Calle 13. Él es uno de los grandes artistas musicales y directores de Puerto Rico, él lo está dirigiendo. Y Viggo Mortensen está en ella. Y yo y Javier Bardem y Bad Bunny. Y creo que será una da las películas más esperadas del 2027”, se limitó a comentar.

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Pérez por su parte, compartió en sus redes sociales los clips de la entrevista, con un mensaje dirigido al actor. “Emocionado de colaborar en ‘Porto Rico’ junto a mi amigo Eduardo. Todavía recuerdo la primera vez que lo vi en ‘Primal Fear’… una actuación legendaria. Qué honor tenerlo ahora en esta película”, sostuvo el cineasta.

Sobre “Porto Rico”

De lo que se sabe hasta el momento se destaca la participación de actores como Mortensen, Norton y Bardem. El guion fue escrito por Pérez junto al guionista ganador del Oscar, Alexander Dinelaris.

La película es una colaboración entre múltiples casas productoras. Residente y Erick Douât están al frente desde 1868 Studios, compañía creada por el artista junto a Sony Music Latin-Iberia y Sony Music Vision. El estudio tiene como misión contar historias latinas auténticas para audiencias globales. Además, se suman Class 5 Films, casa productora de Edward Norton, y Live Nation Studios, junto a varios socios estratégicos como la Iniciativa Kwanza Jones y José E. Feliciano, Mike y Sukey Novogratz, y Noah Assad, también manejador de Bad Bunny. Además, el galardonado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu participa como productor ejecutivo, aportando su experiencia en proyectos de gran escala.

Según lo que ha trascendido, “Porto Rico” contará parte de la historia de José Maldonado Román, mejor conocido como “Águila Blanca”.

“Es una historia basada en hechos reales y que ocurrieron a finales del siglo XIX. Cuenta la historia de una batalla constante de una de las colonias más antiguas en el mundo, mientras buscan su identidad como país”, había adelantado el artista en una entrevista en la revista Variety en el año 2020. En esa misma entrevista, Pérez mencionó que las aventuras del “Águila Blanca” le parecían extraordinarias.

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“Era tuerto y manco como los piratas. Quemaba cañaverales cuando los propietarios le negaban lo que les exigía. Repartía entre los pobres el producto de sus gestiones, legales o ilegales. Fue un buen padre y un buen esposo. Era compasivo con el necesitado e implacable con el abusador”, resaltó a Variety.

El líder rebelde también fue veterano de la Intentona de Yauco en 1897, insurrección organizada por los vecinos del suroeste y algunos puertorriqueños exiliados en Nueva York, quienes planificaron la toma de Yauco, el municipio más próspero debido a la industria del café en la montaña en aquel entonces. Maldonado Román también fue expatriado como consecuencia de su participación en la abortada insurrección en Yauco y militó en el Partido Revolucionario Cubano-Puertorriqueño con sede en Nueva York.

Proceso de audiciones

También se sabe que en República Dominicana, se convocaron talentos para audicionar para la película que hasta el momento se ha dicho que se rodará en la vecina isla.