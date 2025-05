Ángel Fabián Rivera lleva la “mancha de plátano” a “Velvet: el nuevo imperio”

La aclamada serie española “Velvet” de 2016 tendrá su adaptación al público latinoamericano bajo la señal de Telemundo con el título de “Velvet: el nuevo imperio”, la cual espera ser todo un éxito en Estados Unidos a partir de su estreno este lunes.

Con 26 años y una gran trayectoria en el teatro, el joven intérprete aceptó participar en “Velvet: el nuevo imperio”, la cual es la gran apuesta de Telemundo para este 2025 después de “La casa de los famosos All-Stars”. En esta trama, donde se cruzan la moda, la ambición y los amores, Rivera da vida a “Waltwolf”, un papel que ya comienza a representar un punto clave en su carrera actoral.

“Es un personaje completamente distinto a quien yo soy. Es un personaje bien oscuro. Es un personaje que está buscando algo donde no tiene que buscarlo, por decirlo así. Está buscando más, le hace falta algo en su vida. Tiene un vacío”, describió Rivera en entrevista con El Nuevo Día.

Ese vacío, continuó el puertorriqueño, le produjo una obsesión al personaje. “Ahí es donde comparte escena con este otro personaje que le da vueltas y lo mueve a otro lugar”, agregó sin entrar en detalles.

Para el también modelo, quien se estableció en el 2022 en la ciudad de Atlanta, Georgia, actuar en Telemundo Center, en Miami, fue un sueño cumplido. Lo único que lamenta es no haberse podido cruzar con ninguno de sus compatriotas durante el proceso de filmación.

“Somos como cuatro o cinco (boricuas). El día que yo filmaba Jeimy Osorio estaba saliendo y no la logré ver, no pude compartir con ella, pero para mí es bien importante la diversidad. Que Jeimy Osorio esté haciendo lo que está haciendo, y que siga poniendo el nombre de Puerto Rico en alto, para mí es bien, bien emocionante y que yo también pueda ser parte de eso, lo hace mejor aún”, expresó.

Rivera recordó su primer día en el set de grabación. De inmediato, contó, identificaron su nacionalidad.

“Me dijeron ‘vamos a velar tu acento’. Ahí yo dije ‘esto es lo bueno. Por eso es que nos aman tanto’. Tenemos una manera peculiar de hablar y obviamente en las novelas quieren que hablemos español neutro. Como boricuas se nos hace un poco difícil y es un reto, pero es bien emocionante poder salir de tu ‘comfort zone’”, precisó.

Como suele ocurrir en el mundo de la actuación, el anfitrión del podcast “Lights Camera Latino!” no audicionó para interpretar el papel que le asignaron “Waltwolf”. Aunque no fue seleccionado para caracterizar el personaje por el que acudió a la convocatoria, agradece que lo hayan considerado con un lugar en el elenco.

“Y fue un sueño. O sea, me llamaron una semana antes. Me dijeron ‘mira, te necesitamos aquí la semana que viene’. Y yo, ‘¿qué? Yo voy a estar ahí’. Y llegué, lo hice. Fueron dos días de grabación. Eso es friendo y comiendo. Llegas, ensayas, filmas y ya. Vámonos”, narró el entrevistador oficial de la alfombra roja de la pasada edición del New York Latino Film Festival.

Esta dinámica era totalmente desconocida para Rivera, quien únicamente había actuado para cine y teatro. Al final, además de una experiencia profesional, también supuso aprendizaje.

Según el adelanto de Telemundo, “Velvet: el nuevo imperio” estará rodeada de glamour y reflectores. En esa línea, este diario le preguntó al intérprete si se considera un amante de la moda.

“A mí me encanta la moda. Es algo que he estado descubriendo estos últimos dos años que he estado fuera de Puerto Rico, he estado descubriendo mucho más qué es lo que me gusta. Yo creo que la moda va mucho más allá de algo que es tendencia ahora mismo. Al mismo tiempo es lo que te hace sentir bien a ti”, subrayó.

Quien ha formado parte de producciones como “La posadera” de Carlo Goldoni y “Cruda” de Gabriela Saker agregó: “Y eso es algo que yo he descubierto como persona. Qué es la moda para mí, qué es lo que me hace sentir a mí bien. Y qué me hace ver bien”.

La versión original de “Velvet”, protagonizada por Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre, se desarrolló en la España de los años 50 y narró la historia de amor entre una costurera y el heredero de las Galerías Velvet. En esta nueva entrega, el romance prohibido entre “Ana Velázquez” y “Alberto Márquez” toma un giro moderno, con tintes más intensos y sofisticados. El escenario ya no es una boutique europea, sino el competitivo imperio de la moda estadounidense, donde el poder, las traiciones y la ambición desfilan tan fuerte como los tacones en pasarela.

La audiencia podrá comenzar a disfrutar de la serie a partir del próximo lunes, 19 de mayo, a las 9:00 p.m.

De “Velvet” al Desfile Nacional Puertorriqueño

A medida que el tiempo cálido llega a Nueva York, están en marcha los preparativos para uno de los eventos más esperados de la temporada: el Desfile Nacional Puertorriqueño. Allí, Rivera también tendrá un rol importante.

“Estoy bien contento. Todos los años el Desfile Nacional Puertorriqueño elige una ciudad de Estados Unidos. Para darle ‘highlight’ a puertorriqueños que están haciendo algo en ese lugar. Este año escogieron a Georgia. Yo soy residente de Atlanta ahora mismo y he estado trabajando mucho por la cultura latina. Entonces la parada puertorriqueña se une con Discover Atlanta, que es una revista en Atlanta también que se dedica a la cultura de la ciudad”, comenzó.

Rivera fue uno de los 10 boricuas escogidos por las entidades. Junto a él aparecerán con otros actores, chefs y deportistas.

“Nos están haciendo una pieza audiovisual que va a ser para el Desfile Nacional Puertorriqueño. Nos están llevando a la parada, vamos a tener nuestra propia carroza y vamos a estar allí animando a la gente, pasándola bien. Es mi primera vez en el desfile. Es un orgullo y es como ‘diantre, estoy haciendo algo”, incluyó.

La entrevista para la pieza audiovisual del boricua tuvo lugar en el Alliance Theater, el teatro más grande de la parte del sur de Estados Unidos. También supone el último escenario que pisan gran parte de los actores antes de llegar a Broadway.