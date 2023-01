La presentadora Angelique Burgos “La Burbu” y el cantautor puertorriqueño, Obie Bermúdez reconocen que hacer cine es una faceta que quisieran abrazar el resto de sus vidas o al menos mientras lleguen nuevas oportunidades.

Ambos se han destacado con éxito fuera de la pantalla grande, pero tan pronto les presentan un proyecto cinematográfico las emociones y los nervios los atrapan ante la ilusión de trabajar en medio de filmaciones, de memorizar líneas y de colocarse la piel de otro ser humano. El reto para ellos es convertirse en otras vidas. Igual admiten que es una faceta que requiere mucha disciplina, horas y estudio.

Con el entusiasmo de protagonizar una nueva película puertorriqueña, la Burbu y Obie aceptaron en el 2019 la responsabilidad de ser “Lourdes” y “Roberto” en el filme “Al revés” que estrenará el 2 de febrero en las salas de cine locales. El largometraje boricua hasta el momento se exhibió en festivales de cine locales y según los artistas la reacción inmediata fue “muy positiva”.

El filme, dirigido por Eduardo “Transfor” Ortiz y producido por Piñolywood Studios y Somos Films es el primero que Burbu y Obie protagonizan juntos. La química entre ambos figuras del entretenimiento es muy natural y la admiración que se profesan la proyectan con total sinceridad.

Conversan cada uno de sus respectivas familias, sus hijos, sus proyectos y hasta coinciden en que llegaron a pensar que el filme puertorriqueño no llegaría a las salas de cine, ya que se rodó en el 2019 y al llegar la pandemia de COVID-19 se pospuso el estreno por tres años.

“Recuerdo que me llamaron y me dijeron que si me interesaba hacer una película en el que iba a ser el galán (bromea) y que Angelique iba a estar y además de ser colegas soy super fan de Angelique y rápido dije que sí. Para mí la experiencia fue brutal, recuerdo que la primera escena que hicimos juntos estaba nervioso, pero en la actuación hay que meter mano y el nivel de concentración es alto, pero ella me hizo sentir bien y ella medio loquita, pero es un amor. Me sentí cómodo con ella desde el primer día. Ella siempre estuvo presente en el set y la respeto mucho”, mencionó el cantautor sobre las primeras escenas que hicieron juntos.

Ambos artistas que se encontraron en el estudio fotográfico de El Nuevo Día habían hecho cine anteriormente, pero este largometraje representa un mayor peso actoral al liderar la historia de la comedia romántica, escrita por Maritere Vélez y Jesús Rivera.

“Al Revés”, presenta la historia de Lourdes (Burbu), quien para sobrevivir lleva una vida llena de trucos, junto a su novio, Miguel (Jamsha) y se encuentra con Roberto, personaje que interpreta Obie, que es un padre soltero y sobreprotector de su hija y le hace una peculiar propuesta al personaje que hace la presentadora de Wapa Televisión.

Puestos para el cine

El cantante bromeó que es el “mini papi de la película” y que su personaje acaba de culminar su relación sentimental, está a cargo de su hija que suele ser un niña un poco rebelde (interpretada por Marcela Santiago) y se siente “frustrado y cohibido al principio”.

En el caso del personaje que encarna Burbu, la presentadora del programa radial “El despelote” de La Nueva 94 soltó que “realmente no se me hizo tan difícil porque es igual de loquita que yo”.

“Es una chica bien espontánea, tiene un arte para un deporte (volleyball) que hacía en el pasado. Es una chica jovial, no tiene muchas metas en la vida, pero hay un reencuentro con el personaje que hace Obie y ocurre una transformación”, mencionó la presentadora que hizo su debut en el cine en la película “La Maravilla” que se rodó en República Dominicana.

27 de Enero del 2023 entrevista Angelique "Burbu" y Obie Bermudez sobre la película que protagonizan

Ambos artistas recalcaron que lo mejor del filme “Al revés” es que es una historia en que sus respectivos hijos podrán ir al cine a ver a sus padres actuar.

“La verdad es que es una película bien bonita. La gente que la vio en los festivales rieron, se la disfrutaron y mi amiga hasta lloró. Eso nos motivó mucho. La verdad es que es una película familiar. El rodaje fue sacrificado, las madrugadas... pero nos gustaba tanto lo que estábamos haciendo y la verdad es que fue una experiencia brutal. Ojalá y la gente la disfrute tanto como nosotros”, sostuvo Burbu.

La voz de “Antes” explicó que al comparar el cine con la música existe una analogía que le fascina. “Mi trabajo con la música es tocar corazones de la gente y la actuación va por esa línea de contar historias pero más largas, porque una canción es contar una vida en tres minutos y eso es complicado. Sin embargo en la actuación se puede contar y volar más. Se puede narrar esa historia más larga y más entretenida. Me encantaría hacer más películas, también he hecho teatro”, señaló el cantautor, quien está casado con la cantante Jennifer Peña y es padre de tres hijos.

La creadora de contenido de su plataforma “Burbu TV” en el canal de YouTube aseguró que “estoy bien puesta para el cine” en relación a la propuestas que surjan en el séptimo arte. Reconoció que ella no es una actriz profesional, pero las oportunidades han sido sus mejores lecciones para conocer el cine y desarrollarse en el campo.

“A mí me encanta el cine. Mi debut en cine fue en República Dominicana, pero mi participación fue siete minutos y me mataron. Dije ‘la embarré en algo y me mataron’, pero era parte de la historia y eso me ayudó un poco para cuando llegara esta oportunidad con más peso, pues estoy prácticamente en toda la película”, añadió la madre de Sahil Elías y Kokoh Mar.

Además de Burbu, Obie y Jamsha se unen en el elenco de “Al revés” los actores y actrices Carola García, Norwill Fragoso, Osvaldo Friger, Mariana Quiles, Jadzia Ortiz, entre otros.