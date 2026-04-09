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prima:“Beast”: un combate predecible que se salva por sus actores

La nueva película de Lionsgate repite la fórmula del boxeo cinematográfico, pero encuentra momentos de autenticidad en sus protagonistas

9 de abril de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Russell Crowe y Daniel MacPherson en una escena de "Beast". (Suministrada)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

Aunque la película “Beast”, producción de Lionsgate que llega a los cines esta semana, trafica con convenciones de filmes de suspenso y acción, el motor dramático principal de su historia es la tragedia. Es una tragedia personal la que coloca a Patton James (Daniel Macpherson) en la cárcel, cortando abruptamente su futuro como campeón de la MMA. Y luego la trama da un brinco a años después cuando una tragedia familiar lo obliga a salir del retiro para regresar al ring y dar la cara por su familia. En esta ocasión, el protagonista tiene todas las de perder, pero si logra hacer las paces con su exentrenador (Russell Crowe) un triunfo inesperado podría cambiar su destino.

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Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
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