Aunque la película “Beast”, producción de Lionsgate que llega a los cines esta semana, trafica con convenciones de filmes de suspenso y acción, el motor dramático principal de su historia es la tragedia. Es una tragedia personal la que coloca a Patton James (Daniel Macpherson) en la cárcel, cortando abruptamente su futuro como campeón de la MMA. Y luego la trama da un brinco a años después cuando una tragedia familiar lo obliga a salir del retiro para regresar al ring y dar la cara por su familia. En esta ocasión, el protagonista tiene todas las de perder, pero si logra hacer las paces con su exentrenador (Russell Crowe) un triunfo inesperado podría cambiar su destino.