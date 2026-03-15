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prima:Benicio del Toro, a horas de los Oscar: “Ganar o perder no cambia nada”

El actor puertorriqueño nominado por tercera vez Mejor Actor de Reparto habló con El Nuevo Día previo a la ceremonia de premiaciones

15 de marzo de 2026 - 11:10 PM

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Benicio del Toro arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) (Richard Shotwell)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

A horas de la edición más reciente de los Premios Oscar, la voz del actor puertorriqueño Benicio del Toro suena serena. Esta no es la primera vez que Benicio pasa por este proceso de estar nominado entre los mejores actores, pero, incluso si lo fuera, no parecería que esa tranquilidad fuera a ser trastocada. Hablando con un acento distintivamente boricua al otro lado del teléfono, no esconde que esto es solo un compromiso más, que lo suyo no es trabajar para premios, sino por amor genuino al arte. Su nominación a Mejor Actor de Reparto por su participación en “One Battle After Another” llega, dice, como un honor y también como una celebración colectiva del arte de contar historias.

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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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