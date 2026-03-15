A horas de la edición más reciente de los Premios Oscar, la voz del actor puertorriqueño Benicio del Toro suena serena. Esta no es la primera vez que Benicio pasa por este proceso de estar nominado entre los mejores actores, pero, incluso si lo fuera, no parecería que esa tranquilidad fuera a ser trastocada. Hablando con un acento distintivamente boricua al otro lado del teléfono, no esconde que esto es solo un compromiso más, que lo suyo no es trabajar para premios, sino por amor genuino al arte. Su nominación a Mejor Actor de Reparto por su participación en “One Battle After Another” llega, dice, como un honor y también como una celebración colectiva del arte de contar historias.