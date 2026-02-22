Sean Penn arrebata el BAFTA de mejor actor de reparto a Benicio del Toro

El actor estadounidense Sean Penn ganó este domingo el premio BAFTA, el más importante del cine británico, en la categoría de Mejor actor de reparto por su papel en la película "One battle after another“, de Paul Thomas Anderson, y dejó sin opciones a su compañero de pantalla, el puertorriqueño Benicio del Toro.

Sean gana, pero no asiste a los BAFTA

Sin embargo, el actor de 65 años, no asistió a la gala, por lo que no pudo subir al escenario del Royal Festival Hall de Londres ni pronunciar un discurso de ganador para celebrar su primer BAFTA, tras haberse ido de vacío hasta en tres ocasiones en esta cita cinematográfica.

Ambos actores, compañeros de elenco en la cinta, nominada en 14 categorías de los BAFTA, contendían por el mismo premio, pero fue Penn quien fue reconocido, gracias a su interpretación como el coronel Steven J. Lockjaw. Este es el primer premio que recibe de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión, aunque antes ya había sido nominado en tres ocasiones por las cintas “21 grams”, “Mystic river” y por “Milk”.

PUBLICIDAD

Por su parte, del Toro dio vida a Sergio St. Carlos, un líder de la comunidad migrante y, si bien, no se llevó el reconocimiento por los BAFTA, ya son cuatro los premios que acumula por este papel, otorgados por los National Board of Review, los Premios New York Film Critics Circle, Gotham Film Awards y los Toronto Film Critics Association Awards.

A diferencia de Penn, del Toro ya había recibido un premio BAFTA.