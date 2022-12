Luego de una exitosa preventa, “Avatar: The Way of Water“ estrenará en Puerto Rico mañana, jueves, con un ofrecimiento especial en todos los cines, incluyendo Fine Arts.

De acuerdo a la portavoz de Caribbean Cinemas, Mayra Ramírez, se espera que la secuela del filme de James Cameron -director del éxito taquillero “Titanic”- sea “la película del año”. Explicó que, de lo que se desprende de las críticas, esperan que sea una película “espectacular” con mensajes que resuenan con la actualidad, como el cambio climático, el desplazamiento y las relaciones de familias.

Para este lanzamiento, la empresa ha reforzado su empleomanía, lo que implica la contratación de nuevos empleados, aspecto habitual para la época navideña. De la misma forma, se aseguraron que todos sus empleados estuviesen disponibles para trabajar durante el estreno de la película. “Los primeros días típicamente son los más fuertes”, aseguró Ramírez.

Igualmente, para ofrecer mayor cantidad de tandas, la compañía ajustó sus horarios de apertura para acomodar la película, que dura tres horas y 15 minutos. Y, para acompañar la experiencia de la película, protagonizada por la actriz de ascendencia puertorriqueña Zoe Saldaña, Caribbean Cinemas ofrecerá combos en la concesión con vasos y envases alusivos a Avatar.

En cuanto a la preventa, Ramírez afirmó que los cines con salas especiales, como IMAX, CXC, VIP y 4DX, son los que más rápido suelen venderse.

“Ese formato de sala tiende a ser el que el público busca primero por la experiencia, porque tienes un sonido espectacular, una pantalla gigante. Así que esas salas, en su mayoría, están vendidas en los cines en que las tenemos”, abundó Ramírez, en entrevista con El Nuevo Día.

“Por primera vez, una película comercial se va a presentar en ambos Fine Arts, en el de Popular Center y en el de Miramar. Así se que se le está dando una exposición adicional en este tipo de cines, pensando en el público que tal vez prefiere ir a un Fine Arts, para que tenga la oportunidad de verla allí”, explicó la portavoz de Caribbean Cinemas.

La primera parte de la saga “Avatar” lanzó en 2009 y marcó un hito en el cine con récord en venta de boletos, tecnología en la producción y tiempo de duración del largometraje. Luego de 13 años, “Avatar: The Way of Waters” no planea defraudar y se espera una película de gran calibre en producción, actuaciones y mensajes.

La película lanzará, en Puerto Rico, un día antes que en el resto del mundo, y la preventa continúa disponible para las tandas de la primera semana en cartelera.