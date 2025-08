Cómo la película “KPop Demon Hunters” se convirtió en la sorpresa del verano

No debería sorprender mucho, entonces, que la película de Sony Pictures/ Netflix haya inspirado un entusiasmo similar, habiendo encabezado las listas globales del servicio de “streaming” . Los fans han inundado internet con arte, covers, cosplay y coreografías en respuesta a la película, que sigue a una agrupación ficticia de K-pop llamada HUNTR/X mientras luchan contra demonios.

Y no es solo la película la que es un éxito del verano. La banda sonora de “KPop Demon Hunters” ha encabezado las listas : debutó en el número uno en la lista de Soundtracks de Billboard y en el número ocho en la lista Billboard 200 de todos los géneros.

Se honra la tradición musical — y el K-pop

La banda sonora de “KPop Demon Hunters” utiliza algunos de los mejores y más brillantes del género. Incluye una asociación con la compañía de K-pop The Black Label , cofundada por el superproductor Teddy Park , conocido por su trabajo con YG, Blackpink y 2NE1 , grupos de chicas empoderadas utilizados como referencias para las protagonistas de la película, el trío HUNTR/X.

De hecho, hicieron mucha investigación. Una de las directoras de la película, Maggie Kang , dijo que su equipo priorizó “representar al fandom y a los ídolos de una manera muy específica” , para no decepcionar a los fans del K-pop.

En algunos aspectos, recuerda a “Encanto” de Disney, que encabezó Billboard 200 y produjo un éxito número uno, “We Don’t Talk About Bruno” en 2022. De manera similar, “KPop Demon Hunters” abraza “la banda sonora original, que es una forma de arte perdida”, añade Benjamin.

Tamar Herman, periodista musical y autora del boletín “Notes on K-pop”, dice que la película tiene éxito porque abraza la tradición musical de animación y los estilos de producción musical auténticos del K-pop en igual medida. Ella considera que “Kpop Demon Hunters” es “un musical con canciones inspiradas en el K-pop” , no muy diferente de un musical como “Mamma Mia” en el que las canciones de ABBA fueron reinventadas.

El público anhela algo nuevo

La novedad de la película, también, parece estar resonando. Donde muchas películas animadas dependen de adaptar propiedad intelectual existente, “KPop Demon Hunters” es original. Y proviene de una perspectiva original. “No es completamente coreana, no es completamente occidental y está como justo en el medio”, dice Kang. “No está sacada de un lado; es como sabores de ambos. Así que creo que eso es lo que hace que la película se sienta un poco diferente”.

La directora dijo que este método de “arrojar a la gente al fondo de una cultura” rompe barreras mejor que una explicación exagerada. “Solo queríamos que todo se sintiera normal” , explicó. “Si no le pones un foco, se acepta más fácilmente”.

La animación inventiva conecta

Y no fue la única. Una búsqueda de #kpopdemonhunters en Instagram arroja miles de ilustraciones de fanáticos de HUNTR/X y Saja Boys.

Kang dice que para “KPop Demon Hunters”, su equipo quería reunir demonios y Jeoseung Saja, el segador en la mitología coreana, para una película que pudiera verse muy tradicional y a la vez moderna, lo que ella dice es común en los K-dramas pero no en la animación.

Herman compara la película con otra animación de Sony: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, que también atrajo a un público amplio con su animación creativa. “Y es un musical animado y divertido, que no hemos tenido en un tiempo”, dice. “Es extravagante, es atractivo, es universal”.