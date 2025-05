Una licuadora. Una cortadora de césped. Un abanico de techo. Un rastrillo de jardín. Una máquina vendedora. Un escáner de resonancia magnética. Estos objetos mundanos se supone que nos facilitan la vida, ayudándonos a comer, limpiar, mantenernos frescos, mantenernos saludables. No se supone que sean malvados.

Parte de la diversión en estas películas es que todos sabemos lo que va a pasar. La sorpresa no es si la gente morirá. La muerte no se puede engañar. El problema es cómo, y ahí es donde entra la creatividad.

La encantadora joven Iris (Brec Bassinger) es traída aquí por su novio para una velada romántica y, aunque ella no lo sabe, una propuesta. En el ascensor, Iris intenta calmar sus nervios. Pero no ayuda que el chico del ascensor se jacta de que el proyecto se completó meses antes de lo previsto.

Muy pronto, los remaches están saltando y el lugar se está derrumbando. Entonces la gente comienza a caer muerta en el suelo, para desconcierto de los aparcacoches que escuchan “Raindrops Keep Fallin’ On My Head”, escrita en 1969, una de las muchas bromas musicales aquí.