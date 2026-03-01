Dónde y a qué hora ver los Premios SAG 2026

Con un nuevo nombre. Los Actor Awards 2026, la ceremonia anteriormente conocida como los premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG por sus siglas en ingles), celebrarán su edición 32 hoy, domingo, 1 de marzo en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles a las 9:00 p.m. hora de Puerto Rico.

Hasta 2025, estos galardones eran conocidos mundialmente como los SAG Awards.

Este año, el sindicato oficializó el cambio de nombre a los Actor Awards, una decisión que, según explicaron los organizadores, para alinear la denominación del evento con su icónica estatuilla, conocida como el actor.

A dos semanas de la ceremonia de los Premios de la Academia, esta edición, será la última cita previa a los Óscar para “One Battle After Another” y “Sinners”.

El evento es uno de los precursores más seguidos. Los actores constituyen la mayor parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y sus elecciones en los Premios Actor suelen coincidir.

La ceremonia, presentada por el Sindicato de Actores-Federación Americana de Artistas de Televisión y Radio, se retransmitirá en directo por Netflix a partir de las 8:00 p.m. EST. Kristen Bell será la presentadora.

“One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, es la gran favorita, tras haber ganado los Globos de Oro, los BAFTA y los Premios del Sindicato de Productores el sábado. La película cuenta con un récord de siete nominaciones y se la considera la ganadora más probable del premio más importante de la noche, el de mejor reparto.

Las otras cuatro nominadas a mejor reparto son: “Sinners”, “Hamnet”, “Marty Supreme” y “Frankenstein”. Si “Sinners”, de Ryan Coogler, da la sorpresa y supera a “One Battle After Another” el domingo por la noche, añadiría una dosis tardía de imprevisibilidad a los Oscar.

Pero muchas de las categorías ya parecen estar decididas.

Timothée Chalamet, que el año pasado ganó el premio al mejor actor masculino del sindicato de actores por “A Complete Unknown”, era considerado el favorito por su interpretación en “Marty Supreme”. Pero el ganador sorpresa de los BAFTA, Robert Aramayo, demostró lo difícil que es predecir el resultado en esta categoría. Los otros nominados son: Michael B. Jordan (Sinners), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon) y Jesse Plemons (Bugonia).

Si Chalamet gana, sería el primero en ganar el premio dos años consecutivos.

Jessie Buckley es la favorita en la categoría de mejor actriz. Las otras nominadas son: Chase Infiniti (One Battle After Another), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue) y Emma Stone (Bugonia).

Los premios a los mejores actores secundarios son especialmente difíciles de predecir. Las nominadas a mejor actriz secundaria son: Teyana Taylor (One Battle After Another), Wunmi Mosaku (Sinners), Ariana Grande (Wicked: For Good), Amy Madigan (Weapons) y Odessa A’zion (Marty Supreme). Los nominados masculinos son: Sean Penn (One Battle After Another), el boricua Benicio Del Toro (One Battle After Another), Miles Caton (Sinners), Jacob Elordi (Frankenstein) y Paul Mescal (Hamnet).