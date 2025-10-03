Opinión
Feriados
3 de octubre de 2025
77°despejado
Películas y Series
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

Dwayne Johnson sorprende con su primer gran reto dramático en "The Smashing Machine"

El filme muestra al actor en una transformación física y emocional que redefine su carrera

3 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dwayne Johnson en una escena de "The Smashing Machine." (Eric Zachanowich/A24 via AP)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

Una de las cosas que hace el estreno de "The Smashing Machine", el nuevo largometraje protagonizado por Dwayne Johnson y Emily Blunt, aún más fascinante es que el filme existe en el extremo creativo contrario de la última vez que sus protagonistas trabajaron juntos. "Jungle Cruise" (2021) es una producción de Disney, inspirada en una de las atracciones de sus parques, que cuenta con una de las peores interpretaciones que ha dado Johnson en la pantalla grande. En contraste, el nuevo filme dirigido por Benny Safdie ("Uncut Gems") es una producción de A24, inspirada en la vida del luchador de la UFC Mark Kerr, que se apoya por completo en las excelentes interpretaciones de sus protagonistas.

