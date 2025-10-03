Una de las cosas que hace el estreno de “The Smashing Machine”, el nuevo largometraje protagonizado por Dwayne Johnson y Emily Blunt, aún más fascinante es que el filme existe en el extremo creativo contrario de la última vez que sus protagonistas trabajaron juntos. “Jungle Cruise” (2021) es una producción de Disney, inspirada en una de las atracciones de sus parques, que cuenta con una de las peores interpretaciones que ha dado Johnson en la pantalla grande. En contraste, el nuevo filme dirigido por Benny Safdie (“Uncut Gems”) es una producción de A24, inspirada en la vida del luchador de la UFC Mark Kerr, que se apoya por completo en las excelentes interpretaciones de sus protagonistas.