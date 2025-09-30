“Actriz” creada con IA causa revuelo en Hollywood

Como miles de actores, Tilly Norwood está buscando un agente en Hollywood.

Pero a diferencia de la mayoría de los jóvenes artistas que aspiran a triunfar en la industria cinematográfica, Tilly Norwood es un personaje creado íntegramente con inteligencia artificial. Norwood, apodada la primera “actriz de IA” de Hollywood, es producto de una empresa llamada Xicoia , que se anuncia a sí misma como el primer estudio de talentos de inteligencia artificial del mundo.

Desde que la productora y comediante holandesa Eline Van der Velden lanzó la posible carrera del personaje digital, Tilly Norwood ha sido el tema de conversación en Hollywood.

Pero no en el buen sentido. Gremios, actores y cineastas han recibido el producto Xicoia con una ola inmediata de reacciones negativas, protestando porque la inteligencia artificial no debería tener un papel protagónico en la profesión de actuación. En un comunicado el martes, el Sindicato de Actores de la Pantalla dijo que “la creatividad es y debe seguir centrada en el ser humano”.

“Para que quede claro, ‘Tilly Norwood’ no es una actriz, es un personaje generado por un programa de computadora que fue entrenado en el trabajo de innumerables artistas profesionales, sin permiso ni compensación”, dijo el gremio. “No tiene experiencia de vida de la cual extraer, ni emoción y, por lo que hemos visto, el público no está interesado en ver contenido generado por computadora desligado de la experiencia humana”.

Van der Velden, fundadora del estudio de producción de IA Particle6, promocionó el fin de semana pasado a Tilly Norwood en la Cumbre de Zúrich, el evento paralelo de la industria del Festival de Cine de Zúrich. Dijo entonces que las agencias de talentos estaban rodeando a Norwood y que esperaba anunciar pronto una firma.

Sin embargo, muchos en Hollywood esperan que eso nunca suceda.

“Espero que todos los actores representados por el agente que haga esto, dejen caer su trasero”, escribió la actriz Melissa Barrera (“In the Heights”, “Scream”) en las redes sociales. “Qué asqueroso, lean la sala”.

“Cualquier agencia de talentos que participe en esto debería ser boicoteada por todos los gremios”, escribió Natasha Lyonne en Instagram. La estrella de “Russian Doll” está dirigiendo una película titulada “Uncanny Valley” que promete utilizar inteligencia artificial “ética” en combinación con técnicas cinematográficas tradicionales. “Profundamente equivocado y totalmente perturbado”, añadió. “No es el camino. No es la vibra. No es el uso”.

La inteligencia artificial se utiliza a menudo como herramienta en la producción cinematográfica, aunque su implementación es muy debatida. Fue un punto importante de negociación en la larga huelga de SAG-AFTRA que concluyó a finales de 2023 con algunas salvaguardias establecidas para proteger el uso de las imágenes y actuaciones de los actores por parte de la IA. Una huelga de un año de los actores de videojuegos dependía de las protecciones de la IA. En julio, los actores de videojuegos aprobaron un nuevo contrato que exige que los empleadores obtengan un permiso por escrito para crear una réplica digital.

Pero ha habido numerosas controversias sobre el uso de la IA en la actuación. La película ganadora del Oscar en 2024, “The Brutalist”, utilizó inteligencia artificial para el diálogo húngaro hablado por los personajes de Adrien Brody y Felicity Jones , cuya revelación provocó un debate en la industria.

Van der Velden respondió a la agitación en torno a Tilly Norwood en Instagram.

“Aquellos que han expresado enojo por la creación de mi personaje de IA, Tilly Norwood, ella no es un reemplazo para un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte”, dijo Van der Velden el domingo. “Como muchas formas de arte antes que ella, genera conversación, y eso en sí mismo muestra el poder de la creatividad”.

Van der Velden no respondió a las solicitudes de entrevista el martes. En su publicación, argumentó que los personajes de IA deberían ser juzgados como su propio género.

“Crear a Tilly ha sido, para mí, un acto de imaginación y artesanía, no muy diferente a dibujar un personaje, escribir un papel o dar forma a una actuación”, añadió. “Se necesita tiempo, habilidad e iteración para dar vida a un personaje así”.

Esa declaración también se compartió en la propia cuenta de Instagram de Tilly Norwood. Las publicaciones incluyen fotos de la creación, bebiendo café, comprando ropa y preparándose para varios proyectos. Hasta el martes, la cuenta tenía más de 33,000 seguidores.

“Me divertí mucho filmando algunas pruebas de pantalla recientemente”, se lee en una publicación. “Cada día se siente como un paso más cerca de la pantalla grande”.