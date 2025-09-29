¿Por qué el equipo de Donald Trump sigue publicando retratos de él hechos con inteligencia artificial?

Washington - Aquí está, representado a los seis meses de su mandato, cincelado y fornido, tan poderoso como la propia nación. Aquí está como un Jedi de Star Wars empuñando un sable de luz rojo patriota, rescatando nuestra galaxia de las fuerzas del mal. Aquí está tomando el control de Gaza, transformando la franja en un centro turístico de lujo completo con una efigie dorada de sí mismo.

Puedes ser cualquier cosa, tal vez te dijeron al crecer. Doctor. Astronauta. Tal vez, algún día, el presidente. Pero incluso el jefe ejecutivo de los Estados Unidos, el líder del mundo libre, se presenta a sí mismo como algo más épico, como alguien que no es del todo él mismo.

En las cuentas de redes sociales de Donald Trump y su administración de segundo mandato, está surgiendo poco a poco una nueva imagen oficial del presidente: una generada artificialmente.

Una señal de los tiempos, ciertamente, cuando el atractivo de reinventarse con inteligencia artificial ha llegado desde nosotros, los ciudadanos comunes. ¿Aburrido de tus selfies? Únete a una tendencia viral: hay un generador de imágenes o un chatbot que puede convertirte en una pintura de estilo renacentista, un personaje de Studio Ghibli o una figura de acción con ilustraciones y accesorios.

Las imágenes artificiales no son nuevas para Trump, un objetivo temprano de simulacros generados por IA que luego explotó la tecnología durante su campaña para la presidencia de 2024. “Funciona en ambos sentidos”, dijo el presidente republicano sobre el contenido generado por IA en una conferencia de prensa a principios de este mes. “Si sucede algo realmente malo, tal vez tenga que culpar a la IA”.

Las imágenes de IA de Trump publicadas por él y su equipo optan por la alternativa: no engañosas, sino evidentes en su carácter ficticio. El papa Francisco muere y Trump bromea con los periodistas diciendo que le gustaría ser papa. Una semana después, lo es, pero en una imagen generada por IA que publica, republicada por la Casa Blanca. Trump se compara con un rey en una publicación de Truth Social en febrero, y la IA lo convierte en uno en una publicación de X de la Casa Blanca menos de una hora después.

El artificio llega al estilo habitual de Trump: llamativo, descarado, llamativo, y coincide con la gran cantidad de publicaciones de memes del equipo de redes sociales, que ha prometido continuar. Las cuentas oficiales de redes sociales de la administración han crecido en más de 16 millones de nuevos seguidores en todas las plataformas desde el día de la inauguración, dijo un funcionario de la Casa Blanca a NBC News.

La Casa Blanca reconoce el atractivo. En julio, publicó en su cuenta de X: “En ninguna parte de la Constitución dice que no podemos publicar memes explosivos”. Adjunta a la publicación, una foto de un letrero en el jardín de la Casa Blanca parodiando a los detractores: ‘oMg, ¿diD tHe wHiTE hOuSE reALLy PosT tHis?’

Detrás del deseo del comandante en jefe de crear un yo de IA, no poco común, una infantería de canales de comunicación oficiales está a su disposición. Y nosotros, la gente, no podemos evitar sintonizarnos.

Los sentimientos no se preocupan por tus hechos

Como tantas cosas en Internet en estos días, los retratos de IA de Trump están preparados para que la gente reaccione, dice Evan Cornog, historiador político y autor de “El poder y la historia: cómo la narrativa presidencial elaborada ha determinado el éxito político desde George Washington hasta George W. Bush”.

“Para cuando lo hayas visto, lo has entendido. Y esa es, por supuesto, la eficacia”, dijo Cornog. “No requiere ningún esfuerzo, ni para la persona que lo genera, pero particularmente para la persona que lo consume”.

El poder expresivo de las imágenes políticas, independientemente de la verdad de su mensaje, ha sido comprendido durante mucho tiempo por los políticos y sus detractores.

Los símbolos de la cabaña de troncos y la sidra dura de la campaña del presidente William Henry Harrison, que lo representaban como un “hombre del pueblo”, lo ayudaron a ganar las elecciones de 1840. Treinta años después, el caricaturista político Thomas Nast volvería la opinión pública contra William Marcy “Boss” Tweed con sus mordaces retratos del político, a quien representó satíricamente con sobrepeso por la codicia. “¡Detengamos esas malditas fotos!“, dijo Tweed una vez, o eso dice la historia.

Las décadas transcurridas desde entonces fueron testigos del nacimiento de la fotografía, el cine, la televisión, Internet, las impresoras de computadora, el software de edición de imágenes y las pantallas digitales que se encogieron hasta que pudieron caber en nuestros bolsillos, lo que hizo cada vez más fácil crear y difundir, y manipular, imágenes.

Por el contrario, la tecnología de IA generativa actual ofrece mayor realismo, funcionalidad y accesibilidad a la creación de contenido que nunca, dice el experto en IA Henry Ajder. Sin mencionar, por supuesto, una capacidad de infinitas posibilidades automatizadas.

Los presidentes anteriores “tenían que haber luchado en una guerra para postularse como héroe de guerra”, dice Cornog. Ahora, pueden simplemente generar una imagen de sí mismos como tal. A caballo, o no, en un campo de batalla. Con una bandera estadounidense ondeando detrás de él y un águila volando.

Las imágenes de IA de Trump compartidas por él y su administración persiguen una visión igualmente heroica del presidente. La potencia, la suya y la del país, es un tema constante, añadió Cornog.

De hecho, la IA generativa permite una exposición de mundos interiores quizás incómodamente íntimos a medida que las personas utilizan dicha tecnología para ilustrar y comunicar sus “vidas de fantasía” o versiones caricaturescas de sí mismos, dice Mitchell Stephens, autor de “El auge de la imagen, la caída de la palabra”.

Pero puede cumplir con la misma facilidad un deseo inverso: representar o reforzar un concepto subjetivo de la realidad.

“Mucha gente está compartiendo contenido generado por IA, que es claramente falso, pero que casi se ve como una especie de representación reveladora de alguien”, dijo Ajder. Este contenido alimenta una mentalidad que murmura: “Todos sabemos que realmente son así”.

“Y así, incluso si la gente sabe que es falso”, dijo Ajder, “todavía lo ven como una especie de reflejo y satisfacción de una especie de verdad, su verdad sobre cómo es el mundo”.

Los comentaristas toman el relevo

La falta de sutileza en las imágenes de IA de Trump de sí mismo ayuda a explicar su constante viralidad.

Se pueden encontrar comentaristas lamentando la desaparición del decoro presidencial (“Nunca pensé que vería el día en que la Casa Blanca es solo una broma. Esto es tan vergonzoso”) o disfrutando de esas mismas reacciones (“Ver a la izquierda explotar por esto ha sido un placer”).

Otras respuestas, incluso de la base del presidente, siguen sin estar convencidas (como se quejó un usuario de X bajo la publicación de la Casa Blanca de Trump como papa: “Voté por ti, pero esto es raro y espeluznante. Más deportaciones masivas y menos de lo que sea que sea esto”).

Pero esa es la tradición de Trump, a quien no le cuesta cobrar la moneda de nuestra economía de la atención: ya sea que esbozaras una sonrisa o te aferraras a tus perlas, él todavía te hizo mirar.

“En su primera administración, usó Twitter de una manera que ningún presidente había usado”, dijo Martha Joynt Kumar, directora del Proyecto de Transición de la Casa Blanca, una organización que facilita la transición entre presidentes. “Lo que hacen en esta administración es llevarlo más allá, ya que ha habido un aumento en lo que se puede hacer en línea”. O, como un usuario de Reddit se refirió al presidente: “Troll en Jefe”.

¿Realmente cree Trump que debería ser papa? ¿Realmente cree la Casa Blanca que es un rey? La precisión no es el punto, no para un hombre que frecuentemente arbitra lo que cuenta como verdad. El uso de la IA por parte de Trump se apega a una receta familiar para el cebo: comedia cruda salpicada de ilusiones.

“Está bien”, dijo Trump en mayo, cuando se le preguntó si la publicación generada por IA de él como papa disminuía la sustancia de la cuenta oficial de la Casa Blanca.