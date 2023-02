El actor, guionista y director español Eduardo Casanova ha sido siempre un obsesionado del cine de terror. Por esta razón, al dirigir sus más recientes proyectos les impone su sello y marca original, por lo que no se encajona meramente a este género que tanto le apasiona.

Hay una estética particular que distingue sus proyectos, como lo fue su primera película “Pieles”, que dirigió, y ahora con “La Piedad”, que permanece en cartelera de cine en España. El uso del color rosa opaca la oscuridad, el imponente negro, la sangre y demás elementos que caracterizan este género de cine.

“A mí me gusta muchísimo el cine de terror, pero como soy y he sido siempre un niño raro, me gustaba el cine de terror que está relacionado con la sangre, el color negro, lo oscuro. Pero a la vez, como niño marica me encantaba el color rosa. Entonces, yo en mi madurez y en mi trabajo, es lo que he hecho, unir esos dos mundos, las cosas más horribles, las cosas más oscuras, pero pintarlas de color de rosa. Entonces, eso acaba generando un contraste visual que hace que tú no puedas separar la mirada de la pantalla, porque lo que ves es estéticamente bonito. Sin embargo, hace que te estés tragando -sin darte cuenta- reflexiones terroríficas”, explicó Casanova vía telefónica a El Nuevo Día.

Precisamente, es lo que ocurre en el torbellino de amor melodramático del largometraje “La Piedad”, una película que considera muy personal, que habla de la relación de una madre y un hijo, a la vez que establece un paralelismo con la dictadura de Corea del Norte. En ambos escenarios, tanto el hijo necesita separarse de su madre, como el pueblo coreano de su líder supremo.

“Es una historia en realidad de amor, una relación de un amor materno filial. Lo que pasa es que es un amor tan insano, tan complejo, que hizo que la película se convirtiese en una película de terror. Es algo que me interesa mucho hacer, una película que habla sobre el amor, pero que es una película de terror. Eso es lo que más me divierte, porque a mí siempre me ha gustado mucho el cine de género, por lo que me parecía algo divertido y complejo también llevar al género de terror, una película de amor. Sobre el paralelismo con Corea del Norte, lo establece a través de este pueblo que no es capaz de separarse de su dictador, pero quiere separarse, y le sucede lo mismo al hijo, que no quiere separarse de su madre, pero lo necesita. El hijo depende de ella, como el pueblo depende del dictador”, narró el actor nacido en Madrid, quien ganó popularidad por su papel como Fidel Martínez en la serie de televisión “Aída”, de Telecinco.

Casanova indica que se trata de una película de terror, aunque en realidad siempre intente hacer una película de género, pero que al final le acaba saliendo una mezcla, que acaba llevándola a su mundo personal.

“Yo la quiero catalogar como una película de terror, pero sin duda es una película de Eduardo Casanova. Yo creo que esa es la categoría, ese es el género”, agregó a la vez que enfatiza que en tiempos actuales, donde intentamos quitarnos etiquetas, señala que “es tan importante e interesante también quitarles las etiquetas” a las películas.

“Las personas no somos solamente una cosa, no somos solo buenas personas o malas personas. No solo nos gustan los hombres o solo nos gustan las mujeres, nos gusta todo. Y yo creo que las películas de autor, como es ‘La Piedad’, son un reflejo de cómo es la persona y entonces es difícil si es un reflejo de la persona que sea solamente una cosa”, argumentó además sobre la película, que será una de las siete que se van a estar estrenando en la celebración de la Semana del Cine Español, en Fine Arts Cinema Café, del 2 al 8 de marzo.

Sería la primera vez que el director de 31 años visite Puerto Rico como uno de los invitados de este festival, pues aunque el pasado año su película “Pieles” también fue una de las exhibidas en la isla, no pudo venir.

“Estaremos yendo a Puerto Rico con ‘La Piedad’ para llevar la marca España y llevar el cine español a Puerto Rico. Sobre todo, porque creo que el pueblo de Puerto Rico y el pueblo español es que, entre muchas cosas, hablan el mismo idioma. Bueno, desde luego el mismo idioma, pero también les unen muchas cosas a la hora de sentir y a la hora de vivir la vida, la pasión y la alegría con la que se vive en Puerto Rico es parecida a la que se vive en España”, expuso el actor, quien dijo sentirse muy contento no solo de poder venir a acompañar a su película, sino también de disfrutar de Puerto Rico. “No te voy a engañar, que tengo muchísimas ganas y mucha necesidad también de darme un baño, que en España ahora hace mucho frío”.

¿Con o sin el respaldo de España?

Aun cuando recientemente “La Piedad” estuvo nominada en las categorías de mejor dirección de arte, mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería, no consiguió llevarse ninguna estatuilla en la gala de los premios Goya 2023, celebrada en Sevilla. Quizás era el momento de reivindicarse ante los pocos espectadores de esta película en España, en donde catalogan su trabajo como controvertible.

Sin embargo, cabe destacar que este polémico filme de Casanova ha recorrido a nivel internacional y ha sido galardonado mundialmente por su guion, mejor dirección de arte y mejor banda sonora, siendo un éxito en festivales de cine de Estados Unidos y Europa, hecho que lo tiene muy feliz.

“Lo que sucede es que yo llevo muchos años trabajando en España, soy conocido desde los 12 años en mi país. Empecé a trabajar como actor y a los 17, empecé a dirigir. En España siempre he sido un personaje controvertido por mi trabajo. Pero, España es mi país y yo lo adoro. Es lo que pasa con tu familia en tu casa, que es donde se encargan de bajarte los humos, de decirte lo que haces bien y lo que haces mal. En tu país y en tu casa es donde te conocen y donde pues te dicen, te quieren y te critican. Pero, bueno, eso pasa en las mejores familias”, comparó con cierto aire de resignación.

Asimismo, dijo estar feliz de cómo esta película llegó a España, porque aun siendo con polémica, le valió tres nominaciones a los Goya. Esto, sin dejar de lado el galardón obtenido a finales de enero, que se alzó con el Premio Feroz Arrebato de Ficción, y su recién estreno en el prestigioso Festival de Cine de Sitges.

Con relación al poco apoyo taquillero en su país, afirmó que el cine está cambiando y las películas, a no ser que no sean de Marvel o muy “mainstream”; no son algo que predominen las películas de autor.

“Yo contaba con eso, todos contábamos con eso y por eso también la película cuenta con la colaboración de Netflix, al igual que con ‘Pieles’, que también era una película de Netflix y bueno, las películas de autor se adaptan al momento al que estamos viviendo. Después de tener su recorrido por festivales y estar en cines, cabe la posibilidad de que transmita en la plataforma”, señaló.

Y es que para Casanova, es muy importante tener claro para las personas que trabaja y para qué público crea contenido, pues así como hay quienes no quieren su trabajo, en cambio hay otro sector que lo apoya no solo en España, sino fuera de ella. Esto es algo que incluso descubrió con su primer cortometraje “Pieles”, que llegó a viralizarse en China, país en donde ni tan siquiera hay Netflix.

“Soy muy consciente y muy consecuente. Hago películas para personas que les interesa el cine de autor, para personas de mi propio colectivo LGBTQ, pero sobre todo, para personas que les gusta el cine de autor”, enfatizó.

Al referirse a Puerto Rico, el director español reconoce como un hito “Lo que le pasó a Santiago”, de 1989, siendo la única película puertorriqueña en ser nominada a los premios Óscar. “Sobre todo me parece importante reivindicar los lugares donde practicar el cine es más complicado, reivindicar el talento que hay y que el hecho de que, por ejemplo, en Puerto Rico haya rodado (Steven) Spielberg o (Roland) Emmerich, pues me parece maravilloso”, agregó.

Autenticidad ante la norma

Usualmente quienes optan por ir en contra de la corriente o salen de lo que es la normativa, suelen ser más señalados, pero a todos esos jóvenes cineastas que apenas están incursionando y que su modo de crear salga de la norma, Casanova trae una frase del personaje Agrado, que interpreta Antonia San Juan en la película “Todo sobre mi madre”, del maestro del cine europeo y mundial, Pedro Almodóvar.

“Hacer cosas en la vida y conseguir cosas en la vida siempre es complicado, y vuelvo a parafrasear a Pedro Almodóvar, ‘una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma’. Yo creo que hay que luchar todos los días por encontrarse a uno mismo, por ser consecuente y coherente con lo que es más auténtico a sí mismo. Y confiar en eso, aunque eso sea un punto de vista más disidente, o sea, un punto de vista controvertido, algo que pueda generar una polémica”, respondió el director, quien acaba de finalizar un documental llamado “Al margen”, que está inspirado en su tercer libro “Márgenes”, basado en la salud mental, un tema que le parece que es muy importante poner al día de hoy sobre la mesa.

“Al final, yo creo que la finalidad del arte es remover las conciencias y hacer que el público se plantee cosas nuevas. Para eso, la única forma es que estos creadores y creadoras, pues teniendo el punto de vista que tengan sobre las cosas, sea más normativo o menos normativo, lo luchen y lo hagan, porque voces comunes hay muchas, pero voces únicas no hay tantas o no se les deja hablar”, manifestó.

El actor aguarda porque ahora en marzo, en España y dentro de poco en Latinoamérica y en todo Estados Unidos, se estrene también la serie original “Nacho”, que ha dirigido junto con Beatriz Sanchís y David Pinillos, una serie de la vida de Nacho Vidal, el actor porno.