El elenco de la serie “The Boys” está listo para la cuarta temporada

Quien comienza tras un giro de 180 grados es Annie/Starlight, interpretada por Erin Moriarty, pues abandona las filas corporativas de The Seven para comenzar a apoyar a los forajidos de The Boys.

“Para mí eso es más interesante, me encantan los superhéroes, me encantan las películas de Marvel, DC, no tengo nada malo que decir sobre ellas porque sin ellas no existiríamos nosotros”, dijo Starr. “Habiendo dicho eso, creo que es muy interesante y refrescante y no somos sólo nosotros los que tenemos superhéroes con una moral cuestionable, pero definitivamente estamos en nuestro propio carril en esos términos y para mí es mucho más interesante jugar en esa cancha”, añadió.